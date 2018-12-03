Ukrainian написав:Канадский доллар в 2004 году 72 цента американца сейчас 75 центов Счёт со свободным доступом снятие пополнение и гарантией государства $100к Годовая процентная ставка 2.3-2.5% И до 3.6% по фиксированным вкладам
Что-то канадцы очень щедрые. Сразу видно, что там наших много.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T. Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Ukrainian написав:Канадский доллар в 2004 году 72 цента американца сейчас 75 центов Счёт со свободным доступом снятие пополнение и гарантией государства $100к Годовая процентная ставка 2.3-2.5% И до 3.6% по фиксированным вкладам
Что-то канадцы очень щедрые. Сразу видно, что там наших много.
Ukrainian написав:Это не канадцы щедрые это такая цена денег сейчас по американским трежери 3% уже
Для многих запарковать деньги в трежеря, это как китайская грамота им проще верить в пропаганду и всяким говорящим зомби аналитикам с их байками о том, что всюду на западе ставки отрицательные и деппо людям приходится платить еще за хранение денег, а в Украине мол ставки еще ого го и лохторат должен быть счастлив храня деньги в Украинских банках..... лично для меня после финтов ушами пети с ВП и бени с отжатием активов ВТБ, Украина и в частности ее банковская система потеряли полностью доверие и привлекательность, риски по сравнению с западом огромные, а доходность (если ты тут не клептократ-олигарх/политикан) тут не выше чем на западе и абсолютна не учитывают страновые риски Украины
P.S. а если еще написать, что они как не граждане США могут легко войти в трежеря через ЕТФ, то у них вообще будет культурный шок, как много новых слов они узнали трежеря, ЕТФ, брокер, биржа, облигации и т.д. да еще и можно спокойно без всяких рисков рубить себе 3 % годовых на тех же трежерях
Квесторе_поверніться написав:Шановні форумчани ...що ще забув?
ну что сказать , думаю надо основательно подходить к вопросу сотрудничества с банк.учереждениями . И прежде следует внимательно проштудировать и изучить 2 раздела ФГВ , это не сложно . 1.КОШТИ, ЩО ГАРАНТУЮТЬСЯ ФОНДОМ http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/um ... antuvannia
а уж после этого можно приступать к выбору банка и оформлению депо .
Сужу по собственному , многолетнему опыту , первый наш семейный "лопнувший" банк был "Европейский" , тогда , если память не подводит - гарантированная сумма составляла 17 тыс. гривень . Тогда пришлось немного понервничать , долго ждали выплат . каждый последующие выплаты уже проходили более спокойной атмосфере ... уж сколько банков пережили ( ок. десятка ) - из всех получили все деньги , в некоторых даже с прибылью , как с валютным депо в Фидо .
ну спасибо, успокоили. Я в Михайловском получил "прибыль" 30 или 50грн. А 30 дней нервотрепки и бензина 50л спалил. немного понервничать -это слишком мягко сказано
саша написав:Meridian что с этим делать??? осознать себя жертвой обстоятельств, ну а дальше что делать ? Опускаются руки, не хочется ни работать, ни жить,,,,,если бы хотя бы свет был в конце туннеля,сейчас только горькое ощущение , что тебя поимели во всех сферах жизни,,,,телевизор не смотрим- оттуда запах открытой человеконенависти, подлости, лицемерия,циничности и неприкрытого вранья Разумному человеку тяжело в жизни без планирования своей жизни, иначе это овощ., мы живем в социуме, все зависимы от чистоплотности и добросовестности окружающих и твоей совести во всех сферах жизни- если бардак в стране- значит каждый человек под риском что с ним может что-то произойти? и как планировать в таких условиях, рассчитывать только на удачу?
во-первых, ни когда не берите денег у родственников для размещения на депозите - виноваты будете вы и то что было 200+ так вот + будет лично ваш. Всегда делите сбережения между членами семьи (муж/жена), во первых как минимум одному точно отдадут. Никогда не хранить в банках 200+ (кроме ощада, там можно и больше, если не страшно, там гарантируют все (или ничего) - не понятно кто эту гарантию будет выполнять в случае банкротства ощада). В гривне это 190К (еще и проценты) в валюте это около 5К, для рисковых 7К. Причем здесь туман? Эйфория? Вот есть сумма и более этой суммы на одного человека не заносить - НИКОГДА. Не ну если у вас уже в каждом банке по 200К, то тогда... купить валюту и положить в банк. ячейку или спрятать дома. Вот несколько правил которые помогут вам в будущем не наступить на те же грабли. Ну и валюту в банки заносить аккуратно выбирая банки понадежнее, которые стабильно работают (не закрывают отделения по Украине), или наоборот не открывают кучу новых. Следить за форумами - перечитать последние странички по выбираемым банкам, задать вопросы.
"надежных" банков насчитал всего 9 (Укрсиб,Аваль,КА, ОТП под 0,01% не понесу)