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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1551155215531554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 475
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
121
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:33

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

prodigy написав:ol_zy

я ничего не путаю
Укрсиб,Аваль,КА, ОТП- я не отношу к надежной девятке

мой список "надежных":
-Ощад
-Приват
-Укргаз
-Укрєксим
-Пумб
-Альфа
-Пивденний
-ТАС
-Прокредит
Не относите к надёжным, т.е считаете тот же Сиб ненадежным? :shock:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:05

  Tolevas написав:
  Ukrainian написав:
  Tolevas написав:Во-первых, это офф-топ, во-вторых, смысл спорить, если я не возражаю. На депо на пару лет и какие-то копейки получите в качестве процентов.

Нет платы ни месячной ни годовой

текущий счет? И какой процент на остаток? Неужели 10%, как в ВТБ или Укргазе?

процент по текущему счёту как правило в пределах не более 1% и не всегда - часто процент по текущему счёту начисляется только с определенной суммы остатков на счету и не зависимо от суммы остатков как правило только по молодёжным счетам (до 26 лет)...

если интересно, то посмотрите проценты в чешском Сбербанке:
в кронах - https://www.sberbankcz.cz/ru/individual ... orici-ucet
в валюте - https://www.sberbankcz.cz/ru/individual ... reni-extra
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:34

prodigy почему Вы Пивденный относите к надежным? Не напоминает он Вам Платинум? В интернете было много нелицеприятного о нем
саша
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:39

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Burton_Hover написав:поделились бы ссылками вместо того, чтобы поучать свысока


А ссылкой на что конкретно :?:
В Украине на сколько я знаю легально купить трежеря нельзя, так же как и ЕТФ на трежеря, а в Одесской области ВП, если распишу как это сделать через зарубежного брокера то боюсь как бы какой то больной на голову СБУшник или радикал не пришел ко мне в гости за подрыв фин безопасности нэньки :oops: у нас в нашем репрессивном гоп государстве это нелегально и приобрести их тут Вы не сможете (хотя даже в РФ можно легально через брокеров это сделать) и если Вам в Украине пообещают каким то образом полулегально купить их то имеете шансы нарваться на кидалово, лучше взять непосредственно через солидного западного брокера с многолетней надежной историей/репутацией, риски минимальные, комиссии тоже, а надежность и доход выше чем по банковским вкладам в Украине.

На то как открыть брокерский счет у зарубежного брокера можно найти инфу в интернете, так же как и проанализировать на сколько долго/надежно работает данный брокер (не хочу пиарить и рекомендую Вам того или иного брокера, да и пока будете выбирать брокера почитаете может попутно инфу про биржу, брокера, ЕТФ, рынок ценных бумаг, что это такое, какие бывают и с чем их едят), почему написал про ЕТФ, потому, что непосредственно трежеря это для состоятельных людей и вряд ли они будут спрашивать как приобрести, а ЕТФ можно взять через брокера хоть на 100 долларов, хоть на 10000 долларов, хоть на миллион, хоть на ярд, расходы/комиссии брокера на приобретении ЕТФ минимальны, а доход и надежность дает практически такую же как трежеря. Может пока определяетесь с брокером почитаете про биржу, брокеров и рынок ценных бумаг и решите принять на себя риски Украины, Вам доходности в 3 % покажется мало и купите на западе облигации Украины с доходностью под 10 % годовых в СКВ (последние размещения облигаций Украины на западе проходило с такой доходностью), Украинские банки такой доходности не дают как дает доходность Украинских гос облигаций размещаемых Украиной на западных биржах, но на себя Вы примете страновые риски Украины со всеми вытекающими т.е. на западных финансовых рынках есть широкий выбор как по доходность так и по рискам, от 3 % безрисковых трежерей и ЕТФ на трежеря, до более доходных облигаций Украины но с рисками на порядки выше чем в трежерях и ЕТФ на них, я вот лично пока рисков кроме инфляционных в трежерях и ЕТФ на них вообще никаких не вижу, потому как в случай чего штаты смогут напечатать бумажек с портретами мертвых американских президентов сколько угодно и легко расплатиться со всеми, а Украина СКВ не рисует.
Михалыч
 
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