Додано: Чет 06 гру, 2018 00:39

Burton_Hover написав: поделились бы ссылками вместо того, чтобы поучать свысока поделились бы ссылками вместо того, чтобы поучать свысока

А ссылкой на что конкретноВ Украине на сколько я знаю легально купить трежеря нельзя, так же как и ЕТФ на трежеря, а в Одесской области ВП, если распишу как это сделать через зарубежного брокера то боюсь как бы какой то больной на голову СБУшник или радикал не пришел ко мне в гости за подрыв фин безопасности нэнькиу нас в нашем репрессивном гоп государстве это нелегально и приобрести их тут Вы не сможете (хотя даже в РФ можно легально через брокеров это сделать) и если Вам в Украине пообещают каким то образом полулегально купить их то имеете шансы нарваться на кидалово, лучше взять непосредственно через солидного западного брокера с многолетней надежной историей/репутацией, риски минимальные, комиссии тоже, а надежность и доход выше чем по банковским вкладам в Украине.На то как открыть брокерский счет у зарубежного брокера можно найти инфу в интернете, так же как и проанализировать на сколько долго/надежно работает данный брокер (не хочу пиарить и рекомендовать Вам того или иного брокера, да и пока будете выбирать брокера почитаете может попутно инфу про биржу, брокера, ЕТФ, рынок ценных бумаг, что это такое и с чем едят), почему написал про ЕТФ, потому, что непосредственно трежеря это для состоятельных людей и вряд ли они будут спрашивать как приобрести, а ЕТФ можно взять через брокера хоть на 100 долларов, хоть на 10000 долларов, хоть на миллион, хоть на ярд, расходы/комиссии брокера на приобретении ЕТФ минимальны, а доход и надежность дает практически такую же как трежеря. Может пока определяетесь с брокером почитаете про биржу, брокеров и рынок ценных бумаг и решите принять на себя риски Украины, Вам доходности в 3 % покажется мало и купите на западе облигации Украины с доходностью под 10 % годовых в СКВ (последние размещения гос. облигаций Украины на западе проходило с такой доходностью), Украинские банки такой доходности не дают как дает доходность Украинских гос облигаций размещаемых Украиной на западных биржах, но на себя Вы примете страновые риски Украины со всеми вытекающими т.е. на западных финансовых рынках есть широкий выбор как по доходность так и по рискам, от 3 % безрисковых трежерей и ЕТФ на трежеря, до более доходных облигаций Украины но с рисками на порядки выше чем в трежерях и ЕТФ на них, я вот лично пока рисков кроме инфляционных в трежерях и ЕТФ на них никаких не вижу, потому как в случай чего штаты смогут напечатать бумажек с портретами мертвых американских президентов сколько угодно и легко расплатиться со всеми, а Украина СКВ не рисует.P.S. хотя если наши власть имущие не держат в Украине свои сбережения, то с чего мы должны тут держатьа если человек не хочет заморачиваться с трежерями, ЕТФ, брокерами, биржами, но хочет разместить на западе часть своих сбережений для спокойствия на депозит в банке под максимальные проценты то мне кажется Черногория самое оно, довольно большая гарантийная сумма 50000 Евро, минимальный налог 5% для нерезов, и высокая как для вклада ставка 3 % и даже более в Евро, проценты на карту, управлять счетами и вкладами можно через ИБ, напримерилида и в Восточно Европейских странах членах ЕС можно поискать и найти ставки в банках повыше наших банков перечисленных выше "надежных", в них риски на порядки меньше и гарантийная сумма 100000 Евро. Почему написал "надежных" в кавычках, потому как для меня ни один банк в Украине не может иметь выше надежность чем страновой риск самой Украины, а страновой риск Украины, я считаю крайне ненадежным, отсюда и кавычки, на мой взгляд в Украине, что с человеком, что с банком может быть все что угодно в силу полнейшего правового нигилизма в стране.