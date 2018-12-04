Не относите к надёжным, т.е считаете тот же Сиб ненадежным?prodigy написав:ol_zy
я ничего не путаю
Укрсиб,Аваль,КА, ОТП- я не отношу к надежной девятке
мой список "надежных":
-Ощад
-Приват
-Укргаз
-Укрєксим
-Пумб
-Альфа
-Пивденний
-ТАС
-Прокредит
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 05 гру, 2018 23:33
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Не относите к надёжным, т.е считаете тот же Сиб ненадежным?
Додано: Чет 06 гру, 2018 00:05
процент по текущему счёту как правило в пределах не более 1% и не всегда - часто процент по текущему счёту начисляется только с определенной суммы остатков на счету и не зависимо от суммы остатков как правило только по молодёжным счетам (до 26 лет)...
если интересно, то посмотрите проценты в чешском Сбербанке:
в кронах -
в валюте -
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Чет 06 гру, 2018 00:34
prodigy почему Вы Пивденный относите к надежным? Не напоминает он Вам Платинум? В интернете было много нелицеприятного о нем
Додано: Чет 06 гру, 2018 00:39
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
А ссылкой на что конкретно
В Украине на сколько я знаю легально купить трежеря нельзя, так же как и ЕТФ на трежеря, а в Одесской области ВП, если распишу как это сделать через зарубежного брокера то боюсь как бы какой то больной на голову СБУшник или радикал не пришел ко мне в гости за подрыв фин безопасности нэньки у нас в нашем репрессивном гоп государстве это нелегально и приобрести их тут Вы не сможете (хотя даже в РФ можно легально через брокеров это сделать) и если Вам в Украине пообещают каким то образом полулегально купить их то имеете шансы нарваться на кидалово, лучше взять непосредственно через солидного западного брокера с многолетней надежной историей/репутацией, риски минимальные, комиссии тоже, а надежность и доход выше чем по банковским вкладам в Украине.
На то как открыть брокерский счет у зарубежного брокера можно найти инфу в интернете, так же как и проанализировать на сколько долго/надежно работает данный брокер (не хочу пиарить и рекомендовать Вам того или иного брокера, да и пока будете выбирать брокера почитаете может попутно инфу про биржу, брокера, ЕТФ, рынок ценных бумаг, что это такое и с чем едят), почему написал про ЕТФ, потому, что непосредственно трежеря это для состоятельных людей и вряд ли они будут спрашивать как приобрести, а ЕТФ можно взять через брокера хоть на 100 долларов, хоть на 10000 долларов, хоть на миллион, хоть на ярд, расходы/комиссии брокера на приобретении ЕТФ минимальны, а доход и надежность дает практически такую же как трежеря. Может пока определяетесь с брокером почитаете про биржу, брокеров и рынок ценных бумаг и решите принять на себя риски Украины, Вам доходности в 3 % покажется мало и купите на западе облигации Украины с доходностью под 10 % годовых в СКВ (последние размещения гос. облигаций Украины на западе проходило с такой доходностью), Украинские банки такой доходности не дают как дает доходность Украинских гос облигаций размещаемых Украиной на западных биржах, но на себя Вы примете страновые риски Украины со всеми вытекающими т.е. на западных финансовых рынках есть широкий выбор как по доходность так и по рискам, от 3 % безрисковых трежерей и ЕТФ на трежеря, до более доходных облигаций Украины но с рисками на порядки выше чем в трежерях и ЕТФ на них, я вот лично пока рисков кроме инфляционных в трежерях и ЕТФ на них никаких не вижу, потому как в случай чего штаты смогут напечатать бумажек с портретами мертвых американских президентов сколько угодно и легко расплатиться со всеми, а Украина СКВ не рисует.
P.S. хотя если наши власть имущие не держат в Украине свои сбережения, то с чего мы должны тут держать а если человек не хочет заморачиваться с трежерями, ЕТФ, брокерами, биржами, но хочет разместить на западе часть своих сбережений для спокойствия на депозит в банке под максимальные проценты то мне кажется Черногория самое оно, довольно большая гарантийная сумма 50000 Евро, минимальный налог 5% для нерезов, и высокая как для вклада ставка 3 % и даже более в Евро, проценты на карту, управлять счетами и вкладами можно через ИБ, например
или
да и в Восточно Европейских странах членах ЕС можно поискать и найти ставки в банках повыше наших банков перечисленных выше "надежных", в них риски на порядки меньше и гарантийная сумма 100000 Евро. Почему написал "надежных" в кавычках, потому как для меня ни один банк в Украине не может иметь выше надежность чем страновой риск самой Украины, а страновой риск Украины, я считаю крайне ненадежным, отсюда и кавычки, на мой взгляд в Украине, что с человеком, что с банком может быть все что угодно в силу полнейшего правового нигилизма в стране.
Додано: Чет 06 гру, 2018 01:46
повлияет ли грядущий кризис на
Михалыч Спасибо Вам за развернутую информацию. Как Вы считаете, повлияет ли грядущий мировой кризис, связанный с замедлением мирового экономического роста, торговыми войнами, огромным долгом США,окончанием цикла повышения ставок ФРС-------- девальвацией доллара США против всех валют-убежищ, особенно против евро ориентировочно к 2020 году на 20% ? некоторые эксперты ведущих банковских групп полагают , что пара евро/ дол к концу 2019 г будет 1,28? какое у Вас отношение к китайскому юаню,швейцарскому франку, британскому фунту и другим валютам для диверсификации? некоторые центробанки избавляются от долга США и покупают золото? в некоторых странах не принимаются к оплате купюры 200 и 500 евро? Почему это происходит?
Востаннє редагувалось саша в Чет 06 гру, 2018 01:57, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 06 гру, 2018 01:52
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
так как от нас уже ничего не зависит в сложившейся ситуации- единственное , что осталось -повышать уровень знаний и ждать исхода
Додано: Чет 06 гру, 2018 02:45
Я со скепсисом отношусь ко всем прогнозам и экспертам, как там оно будет ни кто не знает, ни один эксперт, я не вангую, не сторонник спекуляции и не занимаюсь постоянной перекладкой из одного актива в другой, я сторонник долгосрочной диверсификации, как по активов, так и по странам, что то растет, что то падает, в среднем должен быть плюс.
А эта часть вопроса мне более интересна, я бы еще добавил что за последние пару лет сокращается доля в международных расчетах доллара и увеличивается доля Евро и других валют. Ответ очевиден, потому как страны не хотят зависеть от доллара и контралируемой США международной платежной системы, а США к такому нежеланию сами приложили руку протекционизмом, санкциями, угрозами политически мотивировынных отключений как отдельных предприятий и банков, так и стран от контролиремой ими международной платежной системы, только вчера на том же финансе в общем то о этом была статья
https://news.finance.ua/ru/news/-/43991 ... oj-sisteme
Что касается золота и замена в ЗВР доллара на физ метал. Есть как на мой взгляд две основные причины, первая это делают страны подвергающиеся или имеющие риск подвергнуться санкциям со стороны США (например РФ), золото всегда можно будет обменять на нужные товары и услуги даже в условиях санкций и блокирования международных платежных систем штатами, такая себе диверсификация, а вторая защита/диверсификация от не самой по себе инфляции как таковой, а от желания США избавиться от огромного гос. долга и накопившегося долга домохозяйств и с этой целью желания раздуть штатами инфляцию, самый простой и эффективный способ в условиях когда сколько бы они фантиков/долларов не напечатали- столько население за пределами США и Центорбанки с компаниями положат себе в кубышку из за того что доллар пока единственная мировая резервная валюта, так вот в таких условиях мне кажется самый простой способ им избавиться от долга как уже непосильного который набрали домохозяйства, так и гос. долга США, это если допустим завтра выйдет глава ФРС и скажет вот знаете, с сегодняшнего дня цена унции физического золота не 1200 долларов, а пять тысяч и мы готовы его покупать в неограниченном количестве по этой цене, я думаю после этого у них гос. долг скатится со ста процентов до комфортных 40 % от ВВП, можно считать это моей фантазией, но в прошлом веке они подобную манипуляцию с ценой на золотом уже делали дважды, а если учесть еще, что США сейчас являются крупнейшим владельцем физического золота в мире с огромным отрывом от других стран, то они окажутся еще и в двойном профите, на их экономике в отрицательную сторону это манипуляция с ценой на золото скорей всего ни как не скажется, их рынок и экономика все равно останутся самыми большими/платежеспособными, да и домохозяйства в США нивелируют за счет инфляции часть долга и смогут брать новые кредиты которые станут для них уже посильными и тратя их в сша на товары и услуги тем самым перезапуская экономику США.
В некоторых странах они их реально не видели, только если у наших туристов которые хотят ими расплатиться, в некоторых странах может быть просто тупо не быть сдачи Вам с 200 или 500 Евро в силу того, что почти все платежи/расчеты у них уже проходят безнально
Додано: Чет 06 гру, 2018 03:36
разве что в Швеции.
из личного опыта: норвежцы в супермаркетах, кафе, на паромах часто платят кэшем. хоть и тоже крона, но показательно, где-то 50/50.
вот цифры годичной давности по некоторым странам ЕС:
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 06 гру, 2018 06:41
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Можно и Беларусь рассмотреть, как убежище. Пока батька у власти, у них 100% гарантирование вкладов без ограничений.
Додано: Чет 06 гру, 2018 07:43
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Чем вчера заседание суда закончилось?
Delta oporteat nos salvos fieri!
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