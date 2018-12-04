То баба лера все раздавала указания судам, теперь фонда грабування туда же ... совсем оборзели
Не оборзели так называемые "судь" открыто вынося именем Украины заведомо неправосудные решения. И при этом безнаканно все это, как и депутаты прячутся за "неприкосновенность", а как запахнет жареным в ТОТУ "Крым" сбегают.
Схема традиционная – банкротить все свои предприятия. В процессе банкротства хорошие активы переоформляются на новые компании, а долги остаются на старых. Несколько лет геммороя – и у тебя снова чистый бизнес, а долги "прощены".
Половина "бизнеса" в Украине это финансовые пирамиды. Ощаду "элита" тоже много должна.
За пределами Украины вы будете платить за хранение денег в банке, а не банк вам.
ага, был тут в форуме один клоун, все агитировал на депозиты в турецких лирах и на покупку квартиры в анталии, после того как курс лиры упал более чем в полтора раза, а цены на недвижимость в турции рухнули... куда то пропал
Stringer написав:ага, был тут в форуме один клоун, все агитировал на депозиты в турецких лирах и на покупку квартиры в анталии, после того как курс лиры упал более чем в полтора раза, а цены на недвижимость в турции рухнули... куда то пропал
А это не он в багажнике евробляхи через Молдову выехал в Германию на "лечение"? Наверно и пледом накрылся
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
varlo написав:Чем вчера заседание суда закончилось?
В задоволенні скарги представника ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_1 на постанову прокурора відділу САП ГП України Мусіяки від 24.07.2018 про закриття кримінального провадження № 42017000000000035 - відмовити.
Не понял, так втб даже не оспаривал арест на активы, а оспаривал какое то закрытие какого то уголовного дела спецпрокуратурой? Капец, у них банк банкрот, а они в бирюльки играли... и что хоть там за уголовное дело было, кто нибудь знает?
burkov24 написав:Можно и Беларусь рассмотреть, как убежище. Пока батька у власти, у них 100% гарантирование вкладов без ограничений.
на данный момент степень надёжности банковской системы Белоруссии на порядок выше украинской, но если уж заморачиваться со вклами за бугром, то я бы отдал предпочтение прибалтике и восточной Европе, а для вкладов в Евро в первую очередь стал бы рассматривать страны входящие в еврозону...
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