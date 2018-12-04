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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1552155315541555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:46

  Stringer написав:
  chipmunk написав:http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/234-at-vtb-bank/40783-povernennia-koshtiv-kredytoram-at-vtb-bank-zalezhyt-vid-spravedlyvykh-i-vyvazhenykh-rishen-sudiv

Понд просить грошей, бо тепер вони його

То баба лера все раздавала указания судам, теперь фонда грабування туда же ... совсем оборзели
Не оборзели так называемые "судь" открыто вынося именем Украины заведомо неправосудные решения. И при этом безнаканно все это, как и депутаты прячутся за "неприкосновенность", а как запахнет жареным в ТОТУ "Крым" сбегают.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:05

  vitaliian написав:
  Andreww написав:А вот статья в продолжении вчерашней темы (сорри, если было).

https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... bc4bc4e7a/


Схема традиционная – банкротить все свои предприятия. В процессе банкротства хорошие активы переоформляются на новые компании, а долги остаются на старых. Несколько лет геммороя – и у тебя снова чистый бизнес, а долги "прощены".


Половина "бизнеса" в Украине это финансовые пирамиды. Ощаду "элита" тоже много должна.

За пределами Украины вы будете платить за хранение денег в банке, а не банк вам.


Турция https://turkey.deposits.org/deposits/ziraat-bankasi/
Грузия https://georgia.deposits.org/deposits/liberty-bank/

:mrgreen: ага, был тут в форуме один клоун, все агитировал на депозиты в турецких лирах и на покупку квартиры в анталии, после того как курс лиры упал более чем в полтора раза, а цены на недвижимость в турции рухнули... куда то пропал :cry:
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Stringer написав:был тут в форуме один клоун... куда то пропал
йогуртом с сибасом отравился :lol: [*]
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:57

  prodigy написав:ol_zy

я ничего не путаю :lol:
Укрсиб,Аваль,КА, ОТП- я не отношу к надежной девятке

мой список "надежных":
-Ощад
-Приват
-Укргаз
-Укрєксим
-Пумб
-Альфа
-Пивденний
-ТАС
-Прокредит


а Пивденний и ТАС как оказались в этой компании?
И Альфа "массово открывающая свои отделения" и вообще по сути российская (их офисы тоже громили националисты)
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:04

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  varlo написав:Чем вчера заседание суда закончилось?


В задоволенні скарги представника ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_1 на постанову прокурора відділу САП ГП України Мусіяки від 24.07.2018 про закриття кримінального провадження № 42017000000000035 - відмовити.
dirgen
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:04

  саша написав:в некоторых странах не принимаются к оплате купюры 200 и 500 евро? Почему это происходит?


Не проблема разменять в тамошнем банке. Местные такие купюры в руках не держат.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:55

  Stringer написав:ага, был тут в форуме один клоун, все агитировал на депозиты в турецких лирах и на покупку квартиры в анталии, после того как курс лиры упал более чем в полтора раза, а цены на недвижимость в турции рухнули... куда то пропал

А это не он в багажнике евробляхи через Молдову выехал в Германию на "лечение"?
Наверно и пледом накрылся :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:02

  dirgen написав:
  varlo написав:Чем вчера заседание суда закончилось?


В задоволенні скарги представника ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_1 на постанову прокурора відділу САП ГП України Мусіяки від 24.07.2018 про закриття кримінального провадження № 42017000000000035 - відмовити.

Не понял, так втб даже не оспаривал арест на активы, а оспаривал какое то закрытие какого то уголовного дела спецпрокуратурой? Капец, у них банк банкрот, а они в бирюльки играли...
и что хоть там за уголовное дело было, кто нибудь знает?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:04

  burkov24 написав:Можно и Беларусь рассмотреть, как убежище. Пока батька у власти, у них 100% гарантирование вкладов без ограничений.

на данный момент степень надёжности банковской системы Белоруссии на порядок выше украинской, но если уж заморачиваться со вклами за бугром, то я бы отдал предпочтение прибалтике и восточной Европе, а для вкладов в Евро в первую очередь стал бы рассматривать страны входящие в еврозону...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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