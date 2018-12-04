саша написав:Stringer № 760/20345/18: о привлечении к уголовной ответственности согл ст 366 ч 1 в связи с невнесением в Згідно фабули кримінального провадження народний депутат України ОСОБА_5 подав завідомо недостовірні відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2015 рік, зокрема, не задекларував відомості про наявність фінансових зобов'язань перед ПАТ «ВТБ Банк».-прокурор закрыл это дело- ВТБ оспаривал закрытие - суд отказал ВТБ----- У відповідності до висновків науковців Національної академії правових наук України та Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України обов'язок суб'єкта декларування - особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як поручителя за договором поруки, що забезпечує виконання фінансового зобов'язання третьої сторони перед кредитором, сума боргу за яким підлягає стягненню з поручителя за рішенням суду, що набуло законної сили, не може розглядатись в якості «фінансового зобов'язання» у розумінні п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014.
Ну в общем все верно, он поручитель, а не должник - в декларации указывать не обязан... лишний раз доказывает, что юристы у втб чисто клоуны, и кидок клиентов был запланирован