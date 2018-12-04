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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1553155415551556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:23

  Burton_Hover написав:
  prodigy написав:"надежных" банков насчитал всего 9
(Укрсиб,Аваль,КА, ОТП под 0,01% не понесу)


А какие остальные 5?

0,5 л, 0,7л, 1л, 2л, 3л, еще есть 10 и 20 литров, но то на гурмана....
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:30

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lwa написав:0,5 л, 0,7л, 1л, 2л, 3л, еще есть 10 и 20 литров, но то на гурмана....



Десяток банков нарушает норматив ликвидности LCR
https://finclub.net/news/desyatok-bankov-narushaet-normativ-likvidnosti-lcr.html

Норматив LCR введен в действие с 1 декабря в размере 80%. В 2019 году его поднимут до 100% количество нарушителей ещё вырастет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:50

  саша написав:Stringer № 760/20345/18: о привлечении к уголовной ответственности согл ст 366 ч 1 в связи с невнесением в Згідно фабули кримінального провадження народний депутат України ОСОБА_5 подав завідомо недостовірні відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2015 рік, зокрема, не задекларував відомості про наявність фінансових зобов'язань перед ПАТ «ВТБ Банк».-прокурор закрыл это дело- ВТБ оспаривал закрытие - суд отказал ВТБ----- У відповідності до висновків науковців Національної академії правових наук України та Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України обов'язок суб'єкта декларування - особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як поручителя за договором поруки, що забезпечує виконання фінансового зобов'язання третьої сторони перед кредитором, сума боргу за яким підлягає стягненню з поручителя за рішенням суду, що набуло законної сили, не може розглядатись в якості «фінансового зобов'язання» у розумінні п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014.

Ну в общем все верно, он поручитель, а не должник - в декларации указывать не обязан...
лишний раз доказывает, что юристы у втб чисто клоуны, и кидок клиентов был запланирован
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:59

Так все - таки " мамка" могла помочь

Stringer https://finance.liga.net/bank/article/r ... a-vtb-bankНБУ получил план от ВТБ 20 ноября, но в нем не было конкретных шагов по решению вопроса ликвидности, отмечает собеседник в Нацбанке. "Они писали, что в январе, возможно, начнут продавать активы. Нас такое объяснение не устроило. До 26 числа банк должен был дать гарантии, что поддержка ликвидности будет", - уточняет он.
Российский ВТБ мог помочь украинской "дочке": у г

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>группы достаточно средств, чтобы поддержать десять банков размером с их банк в Украине, отмечает член исполкома Украинского общества финаналитиков Виталий Шапран.

"Это можно было сделать и с помощью кросс-сделки: либо через "дочки" других российских банков в Украине, либо через частные европейские банки, – предполагает Шапран., также указано, что по какой то непонятной причине НБУ отказался рефинансировать ВТБ,несмотря на запрос со стороны рук-ва ВТБ, хотя раньше всем банкам не отказывал Все Еще раз доказывает, что ВТБ, что НБУ плюют на клиентов
саша
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:12

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  саша написав:по какой то непонятной причине НБУ отказался рефинансировать ВТБ

Почему непонятной? У ВТБ нечего было дать в залог под рефинанс
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:35

Faceless спасибо за ответ. А недвижимость на 2,5млрд грн на балансе банка?
саша
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:39

  саша написав:Faceless спасибо за ответ. А недвижимость на 2,5млрд грн на балансе банка?

кто оценивал когда в баланс врисовывали?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:04

Мизантрóп Думаете значительно завышен? насколько ?
саша
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:05

  Faceless написав:
prodigy написав:ol_zy

я ничего не путаю
Укрсиб,Аваль,КА, ОТП- я не отношу к надежной девятке

мой список "надежных":
-Ощад
-Приват
-Укргаз
-Укрєксим
-Пумб
-Альфа
-Пивденний
-ТАС
-Прокредит
Не относите к надёжным, т.е считаете тот же Сиб ненадежным? :shock:


не надо мешать в кучу депозиты фл и "критерии надежности банка".
Банки типа Укрсиб, Аваль, ОТП, КА не для депозитов,а для кредитов
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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