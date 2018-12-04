саша написав:Stringer № 760/20345/18: о привлечении к уголовной ответственности согл ст 366 ч 1 в связи с невнесением в Згідно фабули кримінального провадження народний депутат України ОСОБА_5 подав завідомо недостовірні відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2015 рік, зокрема, не задекларував відомості про наявність фінансових зобов'язань перед ПАТ «ВТБ Банк».-прокурор закрыл это дело- ВТБ оспаривал закрытие - суд отказал ВТБ----- У відповідності до висновків науковців Національної академії правових наук України та Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України обов'язок суб'єкта декларування - особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як поручителя за договором поруки, що забезпечує виконання фінансового зобов'язання третьої сторони перед кредитором, сума боргу за яким підлягає стягненню з поручителя за рішенням суду, що набуло законної сили, не може розглядатись в якості «фінансового зобов'язання» у розумінні п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014.
Ну в общем все верно, он поручитель, а не должник - в декларации указывать не обязан... лишний раз доказывает, что юристы у втб чисто клоуны, и кидок клиентов был запланирован
Stringerhttps://finance.liga.net/bank/article/r ... a-vtb-bankНБУ получил план от ВТБ 20 ноября, но в нем не было конкретных шагов по решению вопроса ликвидности, отмечает собеседник в Нацбанке. "Они писали, что в январе, возможно, начнут продавать активы. Нас такое объяснение не устроило. До 26 числа банк должен был дать гарантии, что поддержка ликвидности будет", - уточняет он. Российский ВТБ мог помочь украинской "дочке": у г
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>группы достаточно средств, чтобы поддержать десять банков размером с их банк в Украине, отмечает член исполкома Украинского общества финаналитиков Виталий Шапран.
"Это можно было сделать и с помощью кросс-сделки: либо через "дочки" других российских банков в Украине, либо через частные европейские банки, – предполагает Шапран., также указано, что по какой то непонятной причине НБУ отказался рефинансировать ВТБ,несмотря на запрос со стороны рук-ва ВТБ, хотя раньше всем банкам не отказывал Все Еще раз доказывает, что ВТБ, что НБУ плюют на клиентов