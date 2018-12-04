Додано: Чет 06 гру, 2018 15:40

Спасибо за ответ Что Вы думаете по этому поводу? еще много информации в интернете на разных ресурсахСмерть и грабеж в банке Пивденный Не думаете ли Вы , что если банк Пивденный перестанут покрывать- он моментально рухнет?Отмывание денег, украденных олигархами, далеко не самые «стрёмные» вещи, происходящие в одесском банке «Пивденный».13 января 2016 года 37-летняя начальница отделения №15-29 банка “Пивденный” в Одессе Надежда Гринюк внезапно умерла от гриппа. На следующее утро ее спешно похоронили. А 20 января 2016 года департамент безопасности банка обратился в правоохранительные органы Одессы с заявлением на покойницу, обвиняя ее в единоличном хищении колоссальных сумм со счетов вкладчиков. Так началась самая громкая банковская афера Одессы Печальное событие происходит удивительно “вовремя”, поскольку через несколько дней у некоторых постоянных вкладчиков заканчивается срок крупных депозитов. Обратившись в банк, они узнают, что их денег там нет. !!!! Общий ущерб оценивается приблизительно в 2,7 млн. евро, 1 млн. грн. и 3,5 млн. долл. !!!!!также.Что касается хищений денег вкладчиков, то в 2009 году в отделении банка в Днепре по поддельному договору поручительства были сняты 336 тыс. долл. со счета компании «Юг-стекло». ......и т.д и т.п.