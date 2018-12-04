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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1555155615571558>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:13

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  саша написав:мы наверное доверяли этой международной группе больше, чем себе
саша, а вы уже узнавали, что делать, если 200+
lian
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:14

  саша написав:prodigy почему Вы Пивденный относите к надежным? Не напоминает он Вам Платинум? В интернете было много нелицеприятного о нем


абсолютно не напоминает

Платинум был дохлый за 15 месяцев до ВА.
Пивденный один из лидеров по продаже валюты населению (купить 5к сразу без предзаказа-это как надо расценивать), депозиты возвращает в срок (даже заказывать не надо до 10к), ну если у вас сумма больше 10к в валюте, то наверно надо предупредить

с банком работаю с 2006г, никаких нареканий-евро/доллар всего возвращают абсолютно новыми банкнотами...
как-то раз получал деньги "банка погорельца"-даже не просили оставить ни на месяц ни на день,
в отличии от того "крутого" Укрсибба-который 3 часа "парил мозги", давайте завтра или после обеда зайдите (в итоге деньги выдал, но настроение испортили-это было в центральном офисе на Романа Кармена)
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:24

lian сейчас самое мучительное- ожидание .....информации на сайте фонда для кредиторов,если банк никто не выкупит то нужно будет писать заявление на включение в очередь, но это только после объявления на сайте фонда для кредиторов
Востаннє редагувалось саша в Чет 06 гру, 2018 15:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:24

  Burton_Hover написав:
  prodigy написав:ol_zy

я ничего не путаю :lol:
Укрсиб,Аваль,КА, ОТП- я не отношу к надежной девятке

мой список "надежных":
-Ощад
-Приват
-Укргаз
-Укрєксим
-Пумб
-Альфа
-Пивденний
-ТАС
-Прокредит


а Пивденний и ТАС как оказались в этой компании?
И Альфа "массово открывающая свои отделения" и вообще по сути российская (их офисы тоже громили националисты)


если тщательно отбирать банки, то в итоге "надежных" не будет, или максимум 1-2
надо же куда-то деньги людям нести :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:38

  prodigy написав:
если тщательно отбирать банки, то в итоге "надежных" не будет, или максимум 1-2
надо же куда-то деньги людям нести :mrgreen:


прямо "надо". Их кто-то заставляет?
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:40

темные дела

prodigyСпасибо за ответ Что Вы думаете по этому поводу? еще много информации в интернете на разных ресурсах https://antikor.com.ua/articles/166477- ... _pivdennyj Смерть и грабеж в банке Пивденный Не думаете ли Вы , что если банк Пивденный перестанут покрывать- он моментально рухнет?Отмывание денег, украденных олигархами, далеко не самые «стрёмные» вещи, происходящие в одесском банке «Пивденный».13 января 2016 года 37-летняя начальница отделения №15-29 банка “Пивденный” в Одессе Надежда Гринюк внезапно умерла от гриппа. На следующее утро ее спешно похоронили. А 20 января 2016 года департамент безопасности банка обратился в правоохранительные органы Одессы с заявлением на покойницу, обвиняя ее в единоличном хищении колоссальных сумм со счетов вкладчиков. Так началась самая громкая банковская афера Одессы Печальное событие происходит удивительно “вовремя”, поскольку через несколько дней у некоторых постоянных вкладчиков заканчивается срок крупных депозитов. Обратившись в банк, они узнают, что их денег там нет. !!!! Общий ущерб оценивается приблизительно в 2,7 млн. евро, 1 млн. грн. и 3,5 млн. долл. !!!!!
также.Что касается хищений денег вкладчиков, то в 2009 году в отделении банка в Днепре по поддельному договору поручительства были сняты 336 тыс. долл. со счета компании «Юг-стекло». ......и т.д и т.п.
саша
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:47

Михалыч ETF, трежеря - это, по сути, спекулятивные инструменты. На них можно как заработать, так и потерять. Конечно, трежеря - очень надежный актив. Но даже государства не держат все свои валютные резервы исключительно в трежерях, а распределяют их между различными активами: долларом, евро, золотом. А вообще, всё это не для клиентов почившего в бозе ВТБ Украина. Если есть лишний миллион, то можно и трежерей купить. И даже нужно. А так - зачем? Но самый лучший способ выиграть в этом казино - это создать банк или фонд и собрать деньги с клиентов. Как писал Бертольд Брехт: "Что такое ограбление банка по сравнению с основанием банка?".
hhaqualung4_hh
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:19

hhaqualung4_hh в Украине частные банки все были связаны с олигархами или с крупными нечистыми на руку предпринимателями . Так оно и произошло, основали банк- собрали деньги у работяг- кредиты своим- спасение-рефинансирование-выведение и банкротство .печатный станок.. Все в ажуре, кроме вкладчиков , народа в общем и бюджета страны Сейчас ситуация такова, что даже крупные частные банки зависят от хотелки властей, возможно за свое существование заносят в кабинеты какой-то процент? В связи с высокой вероятности взаимосвязи оставшихся частных банков с властью- обычному вкладчику недоступно!!! вовремя!! узнать!!! степень изменения лояльности властей к определенным банкам
Востаннє редагувалось саша в Чет 06 гру, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
саша
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:27

  Burton_Hover написав:
  саша написав:в некоторых странах не принимаются к оплате купюры 200 и 500 евро? Почему это происходит?


Не проблема разменять в тамошнем банке. Местные такие купюры в руках не держат.

дело в том что ЕЦБ прекращает с 01.01.2019 выпуск банкнот номиналом 200 и 500 евро
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:27

  саша написав:prodigyСпасибо за ответ Что Вы думаете по этому поводу? еще много информации в интернете на разных ресурсах https://antikor.com.ua/articles/166477- ... _pivdennyj Смерть и грабеж в банке Пивденный Не думаете ли Вы , что если банк Пивденный перестанут покрывать- он моментально рухнет?Отмывание денег, украденных олигархами, далеко не самые «стрёмные» вещи, происходящие в одесском банке «Пивденный».13 января 2016 года 37-летняя начальница отделения №15-29 банка “Пивденный” в Одессе Надежда Гринюк внезапно умерла от гриппа. На следующее утро ее спешно похоронили. А 20 января 2016 года департамент безопасности банка обратился в правоохранительные органы Одессы с заявлением на покойницу, обвиняя ее в единоличном хищении колоссальных сумм со счетов вкладчиков. Так началась самая громкая банковская афера Одессы Печальное событие происходит удивительно “вовремя”, поскольку через несколько дней у некоторых постоянных вкладчиков заканчивается срок крупных депозитов. Обратившись в банк, они узнают, что их денег там нет. !!!! Общий ущерб оценивается приблизительно в 2,7 млн. евро, 1 млн. грн. и 3,5 млн. долл. !!!!!
также.Что касается хищений денег вкладчиков, то в 2009 году в отделении банка в Днепре по поддельному договору поручительства были сняты 336 тыс. долл. со счета компании «Юг-стекло». ......и т.д и т.п.


шахраи есть везде и не только в БС. каждый сам для себя определяет факторы риска: депозит, или матрас.
безусловно надежность банков у на сне сопоставима с банками сша и европы, но и там шкафы падают (один крупный шкаф уже шатается)
http://coinews.io/ua/category/1-crypto/ ... iptovaljut
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