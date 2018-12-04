pohl-elena что будет с находящимися в обороте купюрами по 200 и 500 евро?
будут изымать из оборота ?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:30
pohl-elena что будет с находящимися в обороте купюрами по 200 и 500 евро?
будут изымать из оборота ?
Востаннє редагувалось саша в Чет 06 гру, 2018 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:31
4 мая 2016 года Совет управляющих ЕЦБ объявил, что в 2018 году будет прекращено изготовление банкнот в 500 евро. Все выпущенные к этому времени банкноты будут продолжать использоваться в обращении и являться законным платёжным средством.
про 200 сами придумали?
недавно только новую банкноту презентавали-стали бы они на это деньги и врямя тратить
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:32
не ведитесь на провокации троллей
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:34
однако стоит добавить, что прекращение выпуска новых банкнот не означает прекращение использования ранее выпущеных...
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