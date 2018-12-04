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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1555155615571558

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:30

pohl-elena что будет с находящимися в обороте купюрами по 200 и 500 евро?
будут изымать из оборота ?
Востаннє редагувалось саша в Чет 06 гру, 2018 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:31

  pohl-elena написав:
  Burton_Hover написав:
  саша написав:в некоторых странах не принимаются к оплате купюры 200 и 500 евро? Почему это происходит?


Не проблема разменять в тамошнем банке. Местные такие купюры в руках не держат.

дело в том что ЕЦБ прекращает с 01.01.2019 выпуск банкнот номиналом 200 и 500 евро


4 мая 2016 года Совет управляющих ЕЦБ объявил, что в 2018 году будет прекращено изготовление банкнот в 500 евро. Все выпущенные к этому времени банкноты будут продолжать использоваться в обращении и являться законным платёжным средством.

про 200 сами придумали?
недавно только новую банкноту презентавали-стали бы они на это деньги и врямя тратить
https://numismag.com/en/2018/07/15/2019 ... pa-series/
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:32

  саша написав:pohl-elena что будет с находящимися в обороте купюрами по 200 и 500 евро? изымать?


не ведитесь на провокации троллей
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:34

  pohl-elena написав:
  Burton_Hover написав:
  саша написав:в некоторых странах не принимаются к оплате купюры 200 и 500 евро? Почему это происходит?


Не проблема разменять в тамошнем банке. Местные такие купюры в руках не держат.

дело в том что ЕЦБ прекращает с 01.01.2019 выпуск банкнот номиналом 200 и 500 евро

однако стоит добавить, что прекращение выпуска новых банкнот не означает прекращение использования ранее выпущеных...
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