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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:28
ruvex Байки про банки - также один из самых нужных для простого человека форумов для получения советов от гуру и анализа информации уже много лет
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:36
может пора уменьшить количество флуда?
тема про втб а не про европейские банки, хотелось бы получать информацию о ситуации с втб
странно что модераторы никак не реагируют, хотя в теме отписываются
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:46
нбу дает рефинансирование только под высоколиквидные бумаги, типа овгз, или под валюту.
А ни того ни другого у втб не было.
все ОВГЗ давно слили, а валюту костин не дал.
получается, ничего ликвидного в банке не осталось - только кредиты и дохлая недвижимость
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:46
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
это потому , что в Европе используют банки для хранения своих средств , а НЕ для их приумножения . Приумножают там на ценных бумагах , различных фондах и трастах .
А в Украине , граждане , в большинстве своём , пытаются приумножить свои средства путём размещения их на депо в банках .
Моё мнение такое .
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:51
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:32
их главная задача цензура - правят сообщения без согласия и уведомления авторов...
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