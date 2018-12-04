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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1556155715581559

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:28

ruvex Байки про банки - также один из самых нужных для простого человека форумов для получения советов от гуру и анализа информации уже много лет
саша
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:36

может пора уменьшить количество флуда?
тема про втб а не про европейские банки, хотелось бы получать информацию о ситуации с втб
странно что модераторы никак не реагируют, хотя в теме отписываются
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:46

  саша написав:Faceless спасибо за ответ. А недвижимость на 2,5млрд грн на балансе банка?

нбу дает рефинансирование только под высоколиквидные бумаги, типа овгз, или под валюту.
А ни того ни другого у втб не было.
все ОВГЗ давно слили, а валюту костин не дал.
получается, ничего ликвидного в банке не осталось - только кредиты и дохлая недвижимость
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:46

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Tolevas написав:В любом случае таких процентов, как в Украине, нигде в Европе не найдете.
это потому , что в Европе используют банки для хранения своих средств , а НЕ для их приумножения . Приумножают там на ценных бумагах , различных фондах и трастах .
А в Украине , граждане , в большинстве своём , пытаются приумножить свои средства путём размещения их на депо в банках .
Моё мнение такое .
Боня
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:51

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  prodigy написав:Я в Михайловском
мы там тоже всей семьёй были , неплохие проценты были и условия .
Боня
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:27

  Тракторист написав:
  саша написав:в некоторых странах не принимаются к оплате купюры 200 и 500 евро? Почему это происходит?

крупные купюры не принимают в отдельных торговых точках, но в некоторых местах это могут быть также и купюры 100 и даже 50 евро... при этом во всех странах входящих в еврозону они являются законным платёжных средством...

Зато у нас купюры 500 евро проглатывает приватовский терминал и сразу зачисляет на счёт, правда не все терминалы такое умеют
kash
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:27

  Stringer написав:
  саша написав:Faceless спасибо за ответ. А недвижимость на 2,5млрд грн на балансе банка?

нбу дает рефинансирование только под высоколиквидные бумаги, типа овгз, или под валюту.
А ни того ни другого у втб не было.
все ОВГЗ давно слили, а валюту костин не дал.
получается, ничего ликвидного в банке не осталось - только кредиты и дохлая недвижимость



...дохлая недвига....расшифруйте
Банка давая кредит под недвигу оценивает ее (недвигу) не более 45%...
Давая кредит под вашу машину оценивает ее по салонной цене...???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:45

С таким же успехом можно просто покупать доллары и евро, что, собственно, большинство и делает. И никаких проблем с открытием счёта у иностранного брокера и т.д.
hhaqualung4_hh
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:34

  abc111 написав:
  Stringer написав:
  саша написав:Faceless спасибо за ответ. А недвижимость на 2,5млрд грн на балансе банка?

нбу дает рефинансирование только под высоколиквидные бумаги, типа овгз, или под валюту.
А ни того ни другого у втб не было.
все ОВГЗ давно слили, а валюту костин не дал.
получается, ничего ликвидного в банке не осталось - только кредиты и дохлая недвижимость



...дохлая недвига....расшифруйте
Банка давая кредит под недвигу оценивает ее (недвигу) не более 45%...
Давая кредит под вашу машину оценивает ее по салонной цене...???

Ну мне неводомо, кто и как оценивает вашу кредитную машину :mrgreen: у меня своя
а если бы надвига была бы не дохлая, то за три года, когда втб уходил из украины, ликвидная недвижимость уже была бы продана сто раз...
Вам понятие "ликвидная" вообще понятно? В гугле не забанили?
Stringer
 
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