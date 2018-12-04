|
|
|
ВТБ Банк БАНКРУТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:28
ruvex Байки про банки - также один из самых нужных для простого человека форумов для получения советов от гуру и анализа информации уже много лет
-
саша
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:36
может пора уменьшить количество флуда?
тема про втб а не про европейские банки, хотелось бы получать информацию о ситуации с втб
странно что модераторы никак не реагируют, хотя в теме отписываются
-
zoawlhxc
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 22.06.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:46
саша написав:Faceless
спасибо за ответ. А недвижимость на 2,5млрд грн на балансе банка?
нбу дает рефинансирование только под высоколиквидные бумаги, типа овгз, или под валюту.
А ни того ни другого у втб не было.
все ОВГЗ давно слили, а валюту костин не дал.
получается, ничего ликвидного в банке не осталось - только кредиты и дохлая недвижимость
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8604
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 1192 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:46
Tolevas написав:
В любом случае таких процентов, как в Украине, нигде в Европе не найдете.
это потому , что в Европе используют банки для хранения
своих средств , а НЕ для их приумножения . Приумножают там на ценных бумагах , различных фондах и трастах .
А в Украине , граждане , в большинстве своём , пытаются приумножить
свои средства путём размещения их на депо в банках .
Моё мнение такое .
-
Боня
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 21.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:51
prodigy написав:
Я в Михайловском
мы там тоже всей семьёй были , неплохие проценты были и условия .
-
Боня
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 21.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:27
Тракторист написав: саша написав:
в некоторых странах не принимаются к оплате купюры 200 и 500 евро? Почему это происходит?
крупные купюры не принимают в отдельных торговых точках, но в некоторых местах это могут быть также и купюры 100 и даже 50 евро... при этом во всех странах входящих в еврозону они являются законным платёжных средством...
Зато у нас купюры 500 евро проглатывает приватовский терминал и сразу зачисляет на счёт, правда не все терминалы такое умеют
-
kash
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 15.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:27
Stringer написав: саша написав:Faceless
спасибо за ответ. А недвижимость на 2,5млрд грн на балансе банка?
нбу дает рефинансирование только под высоколиквидные бумаги, типа овгз, или под валюту.
А ни того ни другого у втб не было.
все ОВГЗ давно слили, а валюту костин не дал.
получается, ничего ликвидного в банке не осталось - только кредиты и дохлая недвижимость
...дохлая недвига....расшифруйте
Банка давая кредит под недвигу оценивает ее (недвигу) не более 45%...
Давая кредит под вашу машину оценивает ее по салонной цене...???
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2283
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:45
С таким же успехом можно просто покупать доллары и евро, что, собственно, большинство и делает. И никаких проблем с открытием счёта у иностранного брокера и т.д.
-
hhaqualung4_hh
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 04.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:34
abc111 написав: Stringer написав: саша написав:Faceless
спасибо за ответ. А недвижимость на 2,5млрд грн на балансе банка?
нбу дает рефинансирование только под высоколиквидные бумаги, типа овгз, или под валюту.
А ни того ни другого у втб не было.
все ОВГЗ давно слили, а валюту костин не дал.
получается, ничего ликвидного в банке не осталось - только кредиты и дохлая недвижимость
...дохлая недвига....расшифруйте
Банка давая кредит под недвигу оценивает ее (недвигу) не более 45%...
Давая кредит под вашу машину оценивает ее по салонной цене...???
Ну мне неводомо, кто и как оценивает вашу кредитную машину
у меня своя
а если бы надвига была бы не дохлая, то за три года, когда втб уходил из украины, ликвидная недвижимость уже была бы продана сто раз...
Вам понятие "ликвидная" вообще понятно? В гугле не забанили?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8604
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 1192 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|849
|3116347
|
|
|0
|82
|
|
|8218
|1473804
|
|