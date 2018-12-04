Додано: П'ят 07 гру, 2018 02:09

. Рожкова сказала, что сам регулятор может поддерживать из госбюджета только банки, которые созданы в Украине..... и НБУ не рефинансироваЛл ВТБ в ноябре 2018,что могло бы спасти банк, но при этом НБУ рефинансировал ВТБ в первом квартале 2018 года, когда также были проблемы с ликвидностью.НБУ выделил российскому ВТБ Банку кредит в сумме 371 млн грн сроком на 14 дней, который был отражен в квартальной отчетности.По состоянию на 1 апреля ВТБ Банк нарушал несколько нормативов украинского регулятора. Так нарушался норматив краткосрочной ликвидности. В данном финучреждении показатель находился на уровне 30%, .....Следовательно дело не в качестве активов, а в нежелании НБУ рефинансировать . Возможно некие кулуарные договоренности между властью и рук-вом НБУ были нарушены, а может надо давать на лапу за рефинанс и в НБУ стали повышать цену благодарности.? В любом случае , в проблемах вкладчиков виноваты как рук-во ВТБ-группы так и НБУ. Ощущение, что ВТБ-группа просто разочаровалась в дочке, поигрались с человеческими судьбами, не получилось- и бросили