саша написав:Faceless спасибо за ответ. А недвижимость на 2,5млрд грн на балансе банка?
нбу дает рефинансирование только под высоколиквидные бумаги, типа овгз, или под валюту. А ни того ни другого у втб не было. все ОВГЗ давно слили, а валюту костин не дал. получается, ничего ликвидного в банке не осталось - только кредиты и дохлая недвижимость
Tolevas написав:В любом случае таких процентов, как в Украине, нигде в Европе не найдете.
это потому , что в Европе используют банки для хранения своих средств , а НЕ для их приумножения . Приумножают там на ценных бумагах , различных фондах и трастах . А в Украине , граждане , в большинстве своём , пытаются приумножить свои средства путём размещения их на депо в банках . Моё мнение такое .
саша написав:в некоторых странах не принимаются к оплате купюры 200 и 500 евро? Почему это происходит?
крупные купюры не принимают в отдельных торговых точках, но в некоторых местах это могут быть также и купюры 100 и даже 50 евро... при этом во всех странах входящих в еврозону они являются законным платёжных средством...
Зато у нас купюры 500 евро проглатывает приватовский терминал и сразу зачисляет на счёт, правда не все терминалы такое умеют
саша написав:Faceless спасибо за ответ. А недвижимость на 2,5млрд грн на балансе банка?
нбу дает рефинансирование только под высоколиквидные бумаги, типа овгз, или под валюту. А ни того ни другого у втб не было. все ОВГЗ давно слили, а валюту костин не дал. получается, ничего ликвидного в банке не осталось - только кредиты и дохлая недвижимость
...дохлая недвига....расшифруйте Банка давая кредит под недвигу оценивает ее (недвигу) не более 45%... Давая кредит под вашу машину оценивает ее по салонной цене...???
саша написав:Faceless спасибо за ответ. А недвижимость на 2,5млрд грн на балансе банка?
нбу дает рефинансирование только под высоколиквидные бумаги, типа овгз, или под валюту. А ни того ни другого у втб не было. все ОВГЗ давно слили, а валюту костин не дал. получается, ничего ликвидного в банке не осталось - только кредиты и дохлая недвижимость
...дохлая недвига....расшифруйте Банка давая кредит под недвигу оценивает ее (недвигу) не более 45%... Давая кредит под вашу машину оценивает ее по салонной цене...???
Ну мне неводомо, кто и как оценивает вашу кредитную машину у меня своя а если бы надвига была бы не дохлая, то за три года, когда втб уходил из украины, ликвидная недвижимость уже была бы продана сто раз... Вам понятие "ликвидная" вообще понятно? В гугле не забанили?
abc111http://www.aif.ua/money/market/nacbank_ ... _banka..... Рожкова сказала, что сам регулятор может поддерживать из госбюджета только банки, которые созданы в Украине..... и НБУ не рефинансироваЛл ВТБ в ноябре 2018,что могло бы спасти банк, но при этом НБУ рефинансировал ВТБ в первом квартале 2018 года, когда также были проблемы с ликвидностью https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... 869254.....НБУ выделил российскому ВТБ Банку кредит в сумме 371 млн грн сроком на 14 дней, который был отражен в квартальной отчетности.По состоянию на 1 апреля ВТБ Банк нарушал несколько нормативов украинского регулятора. Так нарушался норматив краткосрочной ликвидности. В данном финучреждении показатель находился на уровне 30%, .....Следовательно дело не в качестве активов, а в нежелании НБУ рефинансировать . Возможно некие кулуарные договоренности между властью и рук-вом НБУ были нарушены, а может надо давать на лапу за рефинанс и в НБУ стали повышать цену благодарности.? В любом случае , в проблемах вкладчиков виноваты как рук-во ВТБ-группы так и НБУ. Ощущение, что ВТБ-группа просто разочаровалась в дочке, поигрались с человеческими судьбами, не получилось- и бросили