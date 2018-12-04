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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1557155815591560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 03:16

  Боня написав:
  prodigy написав:Я в Михайловском
мы там тоже всей семьёй были , неплохие проценты были и условия .


MMM
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 05:12

  саша написав: Ощущение, что ВТБ-группа просто разочаровалась в дочке, поигрались с человеческими судьбами, не получилось- и бросили

Своими человеческими судьбами играют сами человеки, нарушая всё, что можно - начиная с перехода дороги на красный свет и заканчивая потерей денег из-за жадности.

Вы же взрослый человек и прекрасно понимаете, что ВСЕ банки мира - не благотворительные организации, а беспощадные акулы капитализма.
Поэтому странно перекладывать ответственность на банк, если сам вкладчик осознанно(!!!) нарушил правило безопасности "не более 200К"

У меня тоже в некоторых банках суммы долгосрочных вкладов уже превышают 200К из-за курса валюты. И если вдруг где-то случится ВА, то виновата в потере денег буду лишь я сама, т.к. из-за своей жадности осознанно нарушила правила банковской безопасности.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 05:43

  lubopytnaya написав:
  саша написав: Ощущение, что ВТБ-группа просто разочаровалась в дочке, поигрались с человеческими судьбами, не получилось- и бросили

Своими человеческими судьбами играют сами человеки, нарушая всё, что можно - начиная с перехода дороги на красный свет и заканчивая потерей денег из-за жадности.

Вы же взрослый человек и прекрасно понимаете, что ВСЕ банки мира - не благотворительные организации, а беспощадные акулы капитализма.
Поэтому странно перекладывать ответственность на банк, если сам вкладчик осознанно(!!!) нарушил правило безопасности "не более 200К"

У меня тоже в некоторых банках суммы долгосрочных вкладов уже превышают 200К из-за курса валюты. И если вдруг где-то случится ВА, то виновата в потере денег буду лишь я сама, т.к. из-за своей жадности осознанно нарушила правила банковской безопасности.
как вам укркап на отдачу-зелененькие у.е. отдаёт или ещё 2006 года
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:18

  саша написав:Faceless спасибо за ответ. А недвижимость на 2,5млрд грн на балансе банка?

нбу дает рефинансирование только под высоколиквидные бумаги, типа овгз, или под валюту.
А ни того ни другого у втб не было.
все ОВГЗ давно слили, а валюту костин не дал.
получается, ничего ликвидного в банке не осталось - только кредиты и дохлая недвижимость[/quote]


...дохлая недвига....расшифруйте
Банка давая кредит под недвигу оценивает ее (недвигу) не более 45%...
Давая кредит под вашу машину оценивает ее по салонной цене...???[/quote]
Ну мне неводомо, кто и как оценивает вашу кредитную машину :mrgreen: у меня своя
а если бы надвига была бы не дохлая, то за три года, когда втб уходил из украины, ликвидная недвижимость уже была бы продана сто раз...
Вам понятие "ликвидная" вообще понятно? В гугле не забанили?[/quote]


...вокруг Киева дохлая...

https://vtb.ua/ru/about/bank-today/mort ... d/?ready=Y
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