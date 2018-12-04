А при цьому прямим текстом говорив, що все всім віддасть.
Обманув значить.
Репутацію обнулив.
Та це вже проїхали...коли перша ластівка з інфою про виплати імярекам?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:04
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
А при цьому прямим текстом говорив, що все всім віддасть.
Обманув значить.
Репутацію обнулив.
Та це вже проїхали...коли перша ластівка з інфою про виплати імярекам?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:12
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
всем отделом или управлением Рисуйте резюме
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:14
если вы депутат, то тогда я с вами соглашусь личным связям и уверенность в том, что вас заранее предупредят. а так все эти связи и обещания от менеджеров не больше, чем утинные истории и бла...бла..бла. а что они вам еще скажут??, таких как вы у нее целый сейф??? кстати у них тоже бывает информации не больше, чем у вас.
читайте форум, там где входила ранее ва. там тоже всем всё обещали, а на деле люди оставались без средств.
кто за ваши деньги будет беспокоится, кроме вас самих. а тем более извините за слово - дебелизм, кто вообще вкладывается +200. Какой бы это банк не был, до 200 и точка.
как говорил мне один банкир, в украине можно открывать банки и из за наивности людей посылать их на небо за звёздочкой. и что само главное клиенты готовы на второй день еще нести деньги и говорят, мы готовы идти за этой звёздочкой.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:18
а вы что верите банкирам??? уж я уверен, что вы больше верите своему сердцу и интуиции, особенно после того как вы и я прошли банкопады.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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