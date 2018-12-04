Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:14

саша написав: Игорь Алексеевич согласны с Вами полностью с одной стороны, но с другой стороны успокоительные речи управляющих, личные менеджеры и другие индивидуальные бонусы в обслуживании, которые недоступны в др. банках 2 Безупречное обслуживание 3 Обещания ответственных лиц держать руку на пульсе4.Постоянное убеждение, что ВТБ-группа никогда не бросит дочку 5.Не было проблем в кассе с выдачей 6. Интервью Костина, Рожковой, о постепенном сворачивании с полным!!! расчетом!!! с вкладчиками 7 Докапитализация ВТБ Украины 8 Рефинансирование от НБУ 9. Давние партнерские бизнес-связи рук-ва ВТБ -группы с властями 10. Паника от происходящего в стране и т.д. Все это значительно усыпило противоположные доводы и привело к столь плачевному рез-ту согласны с Вами полностью с одной стороны, но с другой стороны успокоительные речи управляющих, личные менеджеры и другие индивидуальные бонусы в обслуживании, которые недоступны в др. банках 2 Безупречное обслуживание 3 Обещания ответственных лиц держать руку на пульсе4.Постоянное убеждение, что ВТБ-группа никогда не бросит дочку 5.Не было проблем в кассе с выдачей 6. Интервью Костина, Рожковой, о постепенном сворачивании с полным!!! расчетом!!! с вкладчиками 7 Докапитализация ВТБ Украины 8 Рефинансирование от НБУ 9. Давние партнерские бизнес-связи рук-ва ВТБ -группы с властями 10. Паника от происходящего в стране и т.д. Все это значительно усыпило противоположные доводы и привело к столь плачевному рез-ту

если вы депутат, то тогда я с вами соглашусь личным связям и уверенность в том, что вас заранее предупредят. а так все эти связи и обещания от менеджеров не больше, чем утинные истории и бла...бла..бла. а что они вам еще скажут??, таких как вы у нее целый сейф??? кстати у них тоже бывает информации не больше, чем у вас.читайте форум, там где входила ранее ва. там тоже всем всё обещали, а на деле люди оставались без средств.кто за ваши деньги будет беспокоится, кроме вас самих. а тем более извините за слово - дебелизм, кто вообще вкладывается +200. Какой бы это банк не был, до 200 и точка.как говорил мне один банкир, в украине можно открывать банки и из за наивности людей посылать их на небо за звёздочкой. и что само главное клиенты готовы на второй день еще нести деньги и говорят, мы готовы идти за этой звёздочкой.