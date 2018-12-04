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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1558155915601561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:04

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Игорь Алексеевич написав:а при том втб неоднократно с середины 17г. клиентам намекал, что у них могут возникнуть проблемы с возвратом.

А при цьому прямим текстом говорив, що все всім віддасть.
Обманув значить.
Репутацію обнулив.
Та це вже проїхали...коли перша ластівка з інфою про виплати імярекам?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:12

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  саша написав:согласны с Вами полностью
всем отделом или управлением :?: Рисуйте резюме :!:
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:14

  саша написав:Игорь Алексеевич согласны с Вами полностью с одной стороны, но с другой стороны успокоительные речи управляющих, личные менеджеры и другие индивидуальные бонусы в обслуживании, которые недоступны в др. банках 2 Безупречное обслуживание 3 Обещания ответственных лиц держать руку на пульсе4.Постоянное убеждение, что ВТБ-группа никогда не бросит дочку 5.Не было проблем в кассе с выдачей 6. Интервью Костина, Рожковой, о постепенном сворачивании с полным!!! расчетом!!! с вкладчиками 7 Докапитализация ВТБ Украины 8 Рефинансирование от НБУ 9. Давние партнерские бизнес-связи рук-ва ВТБ -группы с властями 10. Паника от происходящего в стране и т.д. Все это значительно усыпило противоположные доводы и привело к столь плачевному рез-ту


если вы депутат, то тогда я с вами соглашусь личным связям и уверенность в том, что вас заранее предупредят. а так все эти связи и обещания от менеджеров не больше, чем утинные истории и бла...бла..бла. а что они вам еще скажут??, таких как вы у нее целый сейф??? кстати у них тоже бывает информации не больше, чем у вас.
читайте форум, там где входила ранее ва. там тоже всем всё обещали, а на деле люди оставались без средств.
кто за ваши деньги будет беспокоится, кроме вас самих. а тем более извините за слово - дебелизм, кто вообще вкладывается +200. Какой бы это банк не был, до 200 и точка.
как говорил мне один банкир, в украине можно открывать банки и из за наивности людей посылать их на небо за звёздочкой. и что само главное клиенты готовы на второй день еще нести деньги и говорят, мы готовы идти за этой звёздочкой. :shock: :shock: :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Игорь Алексеевич написав:а при том втб неоднократно с середины 17г. клиентам намекал, что у них могут возникнуть проблемы с возвратом.

А при цьому прямим текстом говорив, що все всім віддасть.
Обманув значить.
Репутацію обнулив.
Та це вже проїхали...коли перша ластівка з інфою про виплати імярекам?


а вы что верите банкирам??? уж я уверен, что вы больше верите своему сердцу и интуиции, особенно после того как вы и я прошли банкопады.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:29

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Игорь Алексеевич написав:из за наивности людей посылать их на небо за звёздочкой. и что само главное клиенты готовы на второй день еще нести деньги и говорят, мы готовы идти за этой звёздочкой


В кризис растут продажи лотерей и разных ммм. У людей безвыходная ситуация, заработать невозможно, вот и верят в любое чудо, в красивую рекламу, молоденьким девочкам в отделении которые точно знают как можно заработать и этим секретом с вами поделятся...

Если бы была нормальная работа 90% вкладчиков бы не игралась в копеечные депозиты с космическими рисками. Какой смысл вкладываться под 5% годовых, когда ты без депозита зарабатываешь по 1-2К $ в месяц?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:44

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  abc111 написав:нбу дает рефинансирование только под высоколиквидные бумаги, типа овгз, или под валюту.

НБУ это шарашкина контора , которая работает в интересах ее сотрудников - напомнить про Брокбизнесбанк,банк Реал или ....
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:44

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Это где по 1-2 к зеленых украинец получает?))заробитчане в Польше,Чехии,Испании вы имели ввиду?)))или на топовых должностях в Украине?или депутаты?или продажники менегеры?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:14

  ivanbotanloh написав:Это где по 1-2 к зеленых украинец получает?))заробитчане в Польше,Чехии,Испании вы имели ввиду?)))или на топовых должностях в Украине?или депутаты?или продажники менегеры?


Если бы можно было зарабатывать 1-2К $ в месяц 90% вкладчиков бы не игралась в копеечные депозиты с космическими рисками. Только любители экстрима. Фонд конечно гарантирует 7к$ но кто гарантирует нервы, до момента обнаружения себя в списках фонда и получения денег на руки?
vitaliian
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