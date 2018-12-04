А при цьому прямим текстом говорив, що все всім віддасть.
Обманув значить.
Репутацію обнулив.
Та це вже проїхали...коли перша ластівка з інфою про виплати імярекам?
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:04
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
А при цьому прямим текстом говорив, що все всім віддасть.
Обманув значить.
Репутацію обнулив.
Та це вже проїхали...коли перша ластівка з інфою про виплати імярекам?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:12
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
всем отделом или управлением Рисуйте резюме
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:14
если вы депутат, то тогда я с вами соглашусь личным связям и уверенность в том, что вас заранее предупредят. а так все эти связи и обещания от менеджеров не больше, чем утинные истории и бла...бла..бла. а что они вам еще скажут??, таких как вы у нее целый сейф??? кстати у них тоже бывает информации не больше, чем у вас.
читайте форум, там где входила ранее ва. там тоже всем всё обещали, а на деле люди оставались без средств.
кто за ваши деньги будет беспокоится, кроме вас самих. а тем более извините за слово - дебелизм, кто вообще вкладывается +200. Какой бы это банк не был, до 200 и точка.
как говорил мне один банкир, в украине можно открывать банки и из за наивности людей посылать их на небо за звёздочкой. и что само главное клиенты готовы на второй день еще нести деньги и говорят, мы готовы идти за этой звёздочкой.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:18
а вы что верите банкирам??? уж я уверен, что вы больше верите своему сердцу и интуиции, особенно после того как вы и я прошли банкопады.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:29
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
В кризис растут продажи лотерей и разных ммм. У людей безвыходная ситуация, заработать невозможно, вот и верят в любое чудо, в красивую рекламу, молоденьким девочкам в отделении которые точно знают как можно заработать и этим секретом с вами поделятся...
Если бы была нормальная работа 90% вкладчиков бы не игралась в копеечные депозиты с космическими рисками. Какой смысл вкладываться под 5% годовых, когда ты без депозита зарабатываешь по 1-2К $ в месяц?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:44
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
НБУ это шарашкина контора , которая работает в интересах ее сотрудников - напомнить про Брокбизнесбанк,банк Реал или ....
никому не верю
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:44
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Это где по 1-2 к зеленых украинец получает?))заробитчане в Польше,Чехии,Испании вы имели ввиду?)))или на топовых должностях в Украине?или депутаты?или продажники менегеры?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:14
Если бы можно было зарабатывать 1-2К $ в месяц 90% вкладчиков бы не игралась в копеечные депозиты с космическими рисками. Только любители экстрима. Фонд конечно гарантирует 7к$ но кто гарантирует нервы, до момента обнаружения себя в списках фонда и получения денег на руки?
|