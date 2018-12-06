Слишком много непредсказуемых факторов. То,что кто-то получил выплаты по Фонду 5 раз не гарантирует того,что и 6-й все пройдет так же гладко)
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:40
Слишком много непредсказуемых факторов. То,что кто-то получил выплаты по Фонду 5 раз не гарантирует того,что и 6-й все пройдет так же гладко)
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:40
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а что бывали случаи что люди себя там не обнаруживали в списках?думаю база автоматом подтягивает всех клиентов до 200 к (за исключением юриков)
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:13
« О, если б добраться до края той радуги,
Спасибо сказав доброй фее-судьбе,
То там меня Мерфи едва ли обрадует,
Сказав, что весь клад на другой стороне.» — Берт Уитти
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:24
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Если не спотворена или уважаемый на Ягуаре не увидит признаки дробления и т.п.Могут никчемить не переникчемить...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:33
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а если однофамильцы))?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:45
и одноИННцы?
В отзывах каждого банка банкрота всегда есть хотя бы один вкладчик, которого фонд забыл/пропустил/потерял. Конечно на общем фоне их число ничтожно, но если такое происходит с вами, какая тогда разница большой % попавших в ЧС или ничтожный?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:57
|