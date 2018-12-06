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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1559156015611562

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:40

  Сибарит написав:
  vitaliian написав:но кто гарантирует нервы, до момента обнаружения себя в списках фонда и получения денег на руки?

Опыт.
Это только первый раз страшно :)

Слишком много непредсказуемых факторов. То,что кто-то получил выплаты по Фонду 5 раз не гарантирует того,что и 6-й все пройдет так же гладко)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:40

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а что бывали случаи что люди себя там не обнаруживали в списках?думаю база автоматом подтягивает всех клиентов до 200 к (за исключением юриков)
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:13

  LuckyG написав:
  Сибарит написав:Опыт.
Это только первый раз страшно :)

Слишком много непредсказуемых факторов. То,что кто-то получил выплаты по Фонду 5 раз не гарантирует того,что и 6-й все пройдет так же гладко)

« О, если б добраться до края той радуги,
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:24

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  ivanbotanloh написав:думаю база автоматом подтягивает
Если не спотворена или уважаемый на Ягуаре не увидит признаки дробления и т.п.Могут никчемить не переникчемить...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:33

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а если однофамильцы))?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:45

  ivanbotanloh написав:а если однофамильцы))?

и одноИННцы?
То,что кто-то получил выплаты по Фонду 5 раз не гарантирует того,что и 6-й все пройдет так же гладко)

В отзывах каждого банка банкрота всегда есть хотя бы один вкладчик, которого фонд забыл/пропустил/потерял. Конечно на общем фоне их число ничтожно, но если такое происходит с вами, какая тогда разница большой % попавших в ЧС или ничтожный?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:57

  chipmunk написав:
  vitaliian написав:Какой смысл вкладываться под 5% годовых, когда ты без депозита зарабатываешь по 1-2К $ в месяц?

Лень


Когда я зарабатывал 2К $ в месяц из всех банковских услуг меня интересовал только обмен валют.
vitaliian
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