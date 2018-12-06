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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:40
Сибарит написав: vitaliian написав:
но кто гарантирует нервы, до момента обнаружения себя в списках фонда и получения денег на руки?
Опыт.
Это только первый раз страшно
Слишком много непредсказуемых факторов. То,что кто-то получил выплаты по Фонду 5 раз не гарантирует того,что и 6-й все пройдет так же гладко)
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LuckyG
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:40
а что бывали случаи что люди себя там не обнаруживали в списках?думаю база автоматом подтягивает всех клиентов до 200 к (за исключением юриков)
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ivanbotanloh
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:13
LuckyG написав: Сибарит написав:
Опыт.
Это только первый раз страшно
Слишком много непредсказуемых факторов. То,что кто-то получил выплаты по Фонду 5 раз не гарантирует того,что и 6-й все пройдет так же гладко)
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:24
ivanbotanloh написав:
думаю база автоматом подтягивает
Если не спотворена или уважаемый на Ягуаре не увидит признаки дробления и т.п.Могут никчемить не переникчемить...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:33
а если однофамильцы))?
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ivanbotanloh
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:45
ivanbotanloh написав:
а если однофамильцы))?
и одноИННцы?
То,что кто-то получил выплаты по Фонду 5 раз не гарантирует того,что и 6-й все пройдет так же гладко)
В отзывах каждого банка банкрота всегда есть хотя бы один вкладчик, которого фонд забыл/пропустил/потерял. Конечно на общем фоне их число ничтожно, но если такое происходит с вами, какая тогда разница большой % попавших в ЧС или ничтожный?
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vitaliian
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:57
chipmunk написав: vitaliian написав:
Какой смысл вкладываться под 5% годовых, когда ты без депозита зарабатываешь по 1-2К $ в месяц?
Лень
Когда я зарабатывал 2К $ в месяц из всех банковских услуг меня интересовал только обмен валют.
Апелляционный суд Киева снял арест с имущества Проминвестбанка
4 декабря 2018 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Проминвестбанка, признал неправомерными действия и отменил постановление частного исполнителя исполнительного округа г. Киева от 20.09.2018 года об открытии исполнительного производства о принудительном исполнении решения Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Приватофис».
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vitaliian
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:16
ivanbotanloh написав:
а что бывали случаи что люди себя там не обнаруживали в списках?думаю база автоматом подтягивает всех клиентов до 200 к (за исключением юриков)
кстате о списках....
первый раз сталкиваюсь с ва, звонил на горячую фонда и помимо прочего спросил про эти списки и где их смотреть.
ответ был, типа - никаких списков нет, вы шо хотите, шоб данные о вас были публично раскрыты ?
так где эти списки/база будут?
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19yuriy91
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:21
19yuriy91 написав:
первый раз сталкиваюсь с ва, звонил на горячую фонда и помимо прочего спросил про эти списки и где их смотреть.
До реформы я звонил на ГЛ прикреплённого к моей прописке банка-агента, называл ИНН, меня находили в списках и записывали на нужную дату. Списки конечно есть, но вам их не покажут. Они строго конфиденциальные. Как теперь не знаю нужно ли звонить на ГЛ или сразу являться в отделение?
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vitaliian
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:38
vitaliian
а шо уже деньги дают?
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тарасов
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