про то, что в Украине масса программистов вы, конечно, не слышали? Для них это зарплата ниже средней
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:53
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:24
30 РАБОЧИХ дней. К Старому Новому году
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:33
Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України у порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.
|