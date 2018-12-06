|
|
|
ВТБ Банк БАНКРУТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:53
ivanbotanloh написав:
Это где по 1-2 к зеленых украинец получает?))заробитчане в Польше,Чехии,Испании вы имели ввиду?)))или на топовых должностях в Украине?или депутаты?или продажники менегеры?
про то, что в Украине масса программистов вы, конечно, не слышали? Для них это зарплата ниже средней
-
Burton_Hover
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 05.12.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:20
тарасов написав:vitaliian
а шо уже деньги дают?
не ранее 26.12
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:24
vitaliian написав: тарасов написав:vitaliian
а шо уже деньги дают?
не ранее 26.12
30 РАБОЧИХ дней. К Старому Новому году
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1932
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:57
а чего решили что 30 раб дней?а если там база до 500 тыс счетов у ВТБ? тогда через 20 раб дней до НГ, в январе курс может быть больше чем 28.10(((
-
ivanbotanloh
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 07.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:07
ivanbotanloh написав:
а чего решили что 30 раб дней?а если там база до 500 тыс счетов у ВТБ? тогда через 20 раб дней до НГ, в январе курс может быть больше чем 28.10(((
а до лета дотерпеть не? И купить по 27.
-
Burton_Hover
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 05.12.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:43
мне кажется что по 27 уже может не быть, по 28 летом в крайнем случае, в бюджет 2019 заложен 29
-
ivanbotanloh
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 07.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:43
prodigy написав:
MMM
может быть , но под гарантией ФГВ ! Что и подтвердили выплаты по всем нашим депо .
-
Боня
-
-
- Повідомлень: 537
- З нами з: 21.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:45
lubopytnaya написав:
Вы же взрослый человек и прекрасно понимаете, что ВСЕ банки мира - не благотворительные организации, а беспощадные акулы капитализма.
Поэтому странно перекладывать ответственность на банк, если сам вкладчик осознанно(!!!) нарушил правило безопасности "не более 200К"
выбить золотыми буквами , в рамку и на стену !
-
Боня
-
-
- Повідомлень: 537
- З нами з: 21.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:54
Сибарит написав:
Опыт.
Это только первый раз страшно
100 % !
"И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг..."
-
Боня
-
-
- Повідомлень: 537
- З нами з: 21.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|8219
|1474010
|
П'ят 07 гру, 2018 15:18
tk86
|
|849
|3116510
|
|
|0
|193
|
|