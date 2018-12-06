RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1561156215631564>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:53

  ivanbotanloh написав:Это где по 1-2 к зеленых украинец получает?))заробитчане в Польше,Чехии,Испании вы имели ввиду?)))или на топовых должностях в Украине?или депутаты?или продажники менегеры?


про то, что в Украине масса программистов вы, конечно, не слышали? Для них это зарплата ниже средней
Burton_Hover
 
Повідомлень: 8
З нами з: 05.12.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:20

  тарасов написав:vitaliian

а шо уже деньги дают?


не ранее 26.12
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 06.04.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:24

  vitaliian написав:
  тарасов написав:vitaliian

а шо уже деньги дают?


не ранее 26.12

30 РАБОЧИХ дней. К Старому Новому году
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1932
З нами з: 03.12.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:33

  Мизантрóп написав:30 РАБОЧИХ дней. К Старому Новому году


Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України у порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/104-dlia-vkladnykiv
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 06.04.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:57

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а чего решили что 30 раб дней?а если там база до 500 тыс счетов у ВТБ? тогда через 20 раб дней до НГ, в январе курс может быть больше чем 28.10(((
ivanbotanloh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 07.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:07

  ivanbotanloh написав:а чего решили что 30 раб дней?а если там база до 500 тыс счетов у ВТБ? тогда через 20 раб дней до НГ, в январе курс может быть больше чем 28.10(((


а до лета дотерпеть не? И купить по 27.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 8
З нами з: 05.12.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

мне кажется что по 27 уже может не быть, по 28 летом в крайнем случае, в бюджет 2019 заложен 29
ivanbotanloh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 07.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  prodigy написав:MMM
может быть , но под гарантией ФГВ ! Что и подтвердили выплаты по всем нашим депо .
Боня
 
Повідомлень: 537
З нами з: 21.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:45

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lubopytnaya написав:Вы же взрослый человек и прекрасно понимаете, что ВСЕ банки мира - не благотворительные организации, а беспощадные акулы капитализма.
Поэтому странно перекладывать ответственность на банк, если сам вкладчик осознанно(!!!) нарушил правило безопасности "не более 200К"
выбить золотыми буквами , в рамку и на стену !
Боня
 
Повідомлень: 537
З нами з: 21.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:54

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Сибарит написав:Опыт.
Это только первый раз страшно
100 % !

"И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг..."
Боня
 
Повідомлень: 537
З нами з: 21.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1561156215631564>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 820, 821, 822
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8219 1474010
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 15:18
tk86
Банк Таврика - БАНКРОТ 1 ... 83, 84, 85
Anonymous » Сер 30 бер, 2005 16:58
849 3116510
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 17:45
Карамболь
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
dirgen » Чет 06 гру, 2018 01:01
0 193
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 01:01
dirgen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21495)
07.12.2018 19:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.