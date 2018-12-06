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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:56
ivanbotanloh написав:
а что бывали случаи что люди себя там не обнаруживали в списках?думаю база автоматом подтягивает всех клиентов до 200 к (за исключением юриков)
Массовые нарушения фондом закона были в дельте и михайловском - тысячи людей получили гарантированные суммы лишь спустя пол года. Отмазки были разные и притянутые за уши, например - наличие валютных карт и средств на них, или движение по счётам за месяц до ва. Как правило, тем у кого были депозиты или текущие счета, и за месяц до ва по ним не было особых движений - выплачивали всегда без проблем
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:00
vitaliian написав: chipmunk написав: vitaliian написав:
Какой смысл вкладываться под 5% годовых, когда ты без депозита зарабатываешь по 1-2К $ в месяц?
Лень
Когда я зарабатывал 2К $ в месяц из всех банковских услуг меня интересовал только обмен валют.
Апелляционный суд Киева снял арест с имущества Проминвестбанка
4 декабря 2018 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Проминвестбанка, признал неправомерными действия и отменил постановление частного исполнителя исполнительного округа г. Киева от 20.09.2018 года об открытии исполнительного производства о принудительном исполнении решения Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Приватофис».
Уже пятое подтверждение того, что юристы втб тупо прикидывались дурачками, чтобы рашка имела повод слилить банк с пустыми активами, и кинуть украинских вкладчиков с юриками
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