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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1561156215631564

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:56

  ivanbotanloh написав:а что бывали случаи что люди себя там не обнаруживали в списках?думаю база автоматом подтягивает всех клиентов до 200 к (за исключением юриков)

Массовые нарушения фондом закона были в дельте и михайловском - тысячи людей получили гарантированные суммы лишь спустя пол года. Отмазки были разные и притянутые за уши, например - наличие валютных карт и средств на них, или движение по счётам за месяц до ва. Как правило, тем у кого были депозиты или текущие счета, и за месяц до ва по ним не было особых движений - выплачивали всегда без проблем
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:00

  vitaliian написав:
  chipmunk написав:
  vitaliian написав:Какой смысл вкладываться под 5% годовых, когда ты без депозита зарабатываешь по 1-2К $ в месяц?

Лень


Когда я зарабатывал 2К $ в месяц из всех банковских услуг меня интересовал только обмен валют.


Апелляционный суд Киева снял арест с имущества Проминвестбанка
4 декабря 2018 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Проминвестбанка, признал неправомерными действия и отменил постановление частного исполнителя исполнительного округа г. Киева от 20.09.2018 года об открытии исполнительного производства о принудительном исполнении решения Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Приватофис».

Уже пятое подтверждение того, что юристы втб тупо прикидывались дурачками, чтобы рашка имела повод слилить банк с пустыми активами, и кинуть украинских вкладчиков с юриками
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З нами з: 23.01.13
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Подякували: 1192 раз.
 
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  #<1 ... 1561156215631564
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