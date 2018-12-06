Игорь Алексеевич написав:

lubopytnaya написав: Поэтому странно перекладывать ответственность на банк, если сам вкладчик осознанно(!!!) нарушил правило безопасности "не более 200К" Поэтому странно перекладывать ответственность на банк, если сам вкладчик осознанно(!!!) нарушил правило безопасности "не более 200К"

а при том втб неоднократно с середины 17г. клиентам намекал, что у них могут возникнуть проблемы с возвратом.1. уход отделений с регионов - это уже был первый сигнал для клиентов.2. его начали прессовать по полит. признакам.или что надо было офиц. сообщения из москвы, что ув. клиенты с .... числа нам придёт пипец. и то народ я думаю всё равно бы верил в чудо и не спешил бы забирать свои бабки.)))здесь на форуме с начало 18г. клиенты не однократно писали, что осенью у банка будут большие проблемы, возможно и введения ва. поэтому времени было достаточно, что бы забрать свои бабки и спокойно уйти. было бы желание...а теперь у кого больше 200 будет большой головняк и готовьтесь к судам.