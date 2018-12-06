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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1561156215631564

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:56

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:А при цьому прямим текстом говорив, що все всім віддасть.
Обманув значить.
в большинстве "лопнувших" банков , тоже это говорили . :mrgreen:
Боня
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:56

  ivanbotanloh написав:а что бывали случаи что люди себя там не обнаруживали в списках?думаю база автоматом подтягивает всех клиентов до 200 к (за исключением юриков)

Массовые нарушения фондом закона были в дельте и михайловском - тысячи людей получили гарантированные суммы лишь спустя пол года. Отмазки были разные и притянутые за уши, например - наличие валютных карт и средств на них, или движение по счётам за месяц до ва. Как правило, тем у кого были депозиты или текущие счета, и за месяц до ва по ним не было особых движений - выплачивали всегда без проблем
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:00

  vitaliian написав:
  chipmunk написав:
  vitaliian написав:Какой смысл вкладываться под 5% годовых, когда ты без депозита зарабатываешь по 1-2К $ в месяц?

Лень


Когда я зарабатывал 2К $ в месяц из всех банковских услуг меня интересовал только обмен валют.


Апелляционный суд Киева снял арест с имущества Проминвестбанка
4 декабря 2018 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Проминвестбанка, признал неправомерными действия и отменил постановление частного исполнителя исполнительного округа г. Киева от 20.09.2018 года об открытии исполнительного производства о принудительном исполнении решения Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Приватофис».

Уже пятое подтверждение того, что юристы втб тупо прикидывались дурачками, чтобы рашка имела повод слилить банк с пустыми активами, и кинуть украинских вкладчиков с юриками
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:27

  ivanbotanloh написав:мне кажется что по 27 уже может не быть, по 28 летом в крайнем случае, в бюджет 2019 заложен 29


Так 28 сейчас в декабре. Если сезонные колебания не подведут, то летом будет 27. Одна беда - непредсказуемые выборы.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:06

  Игорь Алексеевич написав:
  lubopytnaya написав:Поэтому странно перекладывать ответственность на банк, если сам вкладчик осознанно(!!!) нарушил правило безопасности "не более 200К"


а при том втб неоднократно с середины 17г. клиентам намекал, что у них могут возникнуть проблемы с возвратом.
1. уход отделений с регионов - это уже был первый сигнал для клиентов.
2. его начали прессовать по полит. признакам.
или что надо было офиц. сообщения из москвы, что ув. клиенты с .... числа нам придёт пипец. и то народ я думаю всё равно бы верил в чудо и не спешил бы забирать свои бабки.)))
здесь на форуме с начало 18г. клиенты не однократно писали, что осенью у банка будут большие проблемы, возможно и введения ва. поэтому времени было достаточно, что бы забрать свои бабки и спокойно уйти. было бы желание...
а теперь у кого больше 200 будет большой головняк и готовьтесь к судам.


То, что банк хотел уйти, - это понятно. Но почему его так легко отпустили, признав банкротом. Ведь банкротство, по сути, освобождение от долга. При том, что у материнского ВТБ активов больше, чем ЗВР Украины. То ли феерическая глупость НБУ, то ли на лапу кому-то дали.
hhaqualung4_hh
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:51

  sens написав:
  lubopytnaya написав:У меня тоже в некоторых банках суммы долгосрочных вкладов уже превышают 200К из-за курса валюты. И если вдруг где-то случится ВА, то виновата в потере денег буду лишь я сама, т.к. из-за своей жадности осознанно нарушила правила банковской безопасности.
как вам укркап на отдачу-зелененькие у.е. отдаёт или ещё 2006 года

А Вы с какой целью интересуетесь? :D
Вчера как раз забирала очередную пайку.
Выдали купюры 2009 и 2013 годов
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  hhaqualung4_hh написав:То, что банк хотел уйти, - это понятно. Но почему его так легко отпустили, признав банкротом. Ведь банкротство, по сути, освобождение от долга. При том, что у материнского ВТБ активов больше, чем ЗВР Украины. То ли феерическая глупость НБУ, то ли на лапу кому-то дали.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:05

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  hhaqualung4_hh написав:То, что банк хотел уйти, - это понятно. Но почему его так легко отпустили, признав банкротом. Ведь банкротство, по сути, освобождение от долга. При том, что у материнского ВТБ активов больше, чем ЗВР Украины. То ли феерическая глупость НБУ, то ли на лапу кому-то дали.
все зависит от реальной ситуации, если если активов больше, чем долгов банка, то ВТБ материально теряет, как уже потерял репутацию . Соловьев в интервью ТАСС сказал , после расчета с вкладчиками и кредиторами- надеются вернуть еще какие-то ср-ва...............Теперь, видимо, кто-то другой будет ликвидировать эти активы и расплачиваться с вкладчиками. У нас есть большое подозрение, что активы из банка могут вывести и потом обвинить нас в том, что этих активов не хватало, хотя их было почти на $200 млн. Мы еще надеялись, что там ОСТАНУТСЯ !!!!! какие-то деньги, которые мы сможем вернуть, - сказал Соловьев. - Дальше будем наблюдать, как команда Фонда гарантирования вкладов физических лиц будет ликвидировать эти активы для того, чтобы расплатиться с вкладчиками. Если смогут сделать все честно, то все наши вкладчики останутся довольны, всем вернут деньги".
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