Додано: Суб 08 гру, 2018 00:05

hhaqualung4_hh написав: То, что банк хотел уйти, - это понятно. Но почему его так легко отпустили, признав банкротом. Ведь банкротство, по сути, освобождение от долга. При том, что у материнского ВТБ активов больше, чем ЗВР Украины. То ли феерическая глупость НБУ, то ли на лапу кому-то дали. То, что банк хотел уйти, - это понятно. Но почему его так легко отпустили, признав банкротом. Ведь банкротство, по сути, освобождение от долга. При том, что у материнского ВТБ активов больше, чем ЗВР Украины. То ли феерическая глупость НБУ, то ли на лапу кому-то дали.

все зависит от реальной ситуации, если если активов больше, чем долгов банка, то ВТБ материально теряет, как уже потерял репутацию . Соловьев в интервью ТАСС сказал , после расчета с вкладчиками и кредиторами- надеются вернуть еще какие-то ср-ва...............Теперь, видимо, кто-то другой будет ликвидировать эти активы и расплачиваться с вкладчиками. У нас есть большое подозрение, что активы из банка могут вывести и потом обвинить нас в том, что этих активов не хватало, хотя их было почти на $200 млн. Мы еще надеялись, что там ОСТАНУТСЯ !!!!! какие-то деньги, которые мы сможем вернуть, - сказал Соловьев. - Дальше будем наблюдать, как команда Фонда гарантирования вкладов физических лиц будет ликвидировать эти активы для того, чтобы расплатиться с вкладчиками. Если смогут сделать все честно, то все наши вкладчики останутся довольны, всем вернут деньги".