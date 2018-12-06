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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:16
ivanbotanloh написав:
ну каждый год летом курс на 1 грн всегда выше, за последние 2-3 года такое наблюдение, поэтому в этому году при бюджетном 29, может как раз летом сходить на 28, крайняк, 27.50, но фактор ВЫБОРОВ, никто не знает что будет в апреле-марте, каждый раз выборы шатают гривну по статистике.
Верно и обратное. В прошлом декабре курс доходил до 29, в этом по 28,50 желающих его скупать нет. Излишки валюты скупает нацбанк и если бы не он, курс ещё был бы на 1 грн. ниже.
У людей вымыли жирок ценами и тарифами, поэтому на скупку долларов (и импортных товаров) у пэрэсичного всё меньше и меньше средств. Про сезонные колебания знают даже птушники, зачем покупать по 27,90 то что летом будет стоить 26-27?
Правительству выгодно летом 26 (закачка дешёвого газа в хранилища) а зимой 30 (растут те налоги и акцизы которые привязаны к курсу).
Вполне вероятно в ближайшие годы мы увидим не только стабильный курс, но и дефляцию. Свинина и индюшатина к примеру уже подешевели на 20-40грн/кг, немного желающих покупать мясо по 140 грн, а срок его хранения ограничен. Вдобавок многие потребители уехали на заработки.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 08 гру, 2018 14:01, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:19
dirgen Это как прямое доказательство того, что денег там нет, но вину нужно на кого-то переложить) Это не мы такие плохие вас слили, это ваш фонд вас ограбил)
....Безусловно ВТБ-группа поступила подло и низко по отношению к оставшимся вкладчикам, но сейчас стало общепринятым не нести ответственность за свои слова, у власть имущих действует главный принцип -Чем больше лжи-тем быстрее в нее поверят.Никто из простых вкладчиков не знает правды, но тесные кумовские связи главы фонда с главой гос-ва известны всем, и непрозрачные д-вия фонда также,например продажа кредитных договоров банка михайловского с отсутствием этих договоров , сбор денег с заемщиков этого банка при условии проигранных судов и т.д., поэтому фонду нет доверия в части порядочности еще больше, и доверия к словам фонда о благих намерениях фонда для кредиторов также нет
Востаннє редагувалось саша
в Суб 08 гру, 2018 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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саша
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:27
не очень верю в 26 летом и даже 27, крайняк 27.50 может сходить быстренько летом и на 28.смотря как январь-февраль и март покажут в 2019 себя, если до 30 не сходим на межбанке, то может и будет 27. определяющий фактор будет до выборов и после выборов.ну и кто станет у руля НБУ тоже играет роль
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ivanbotanloh
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:40
саша написав:pohl-elena
что будет с находящимися в обороте куих уже изымают из оборотапюрами по 200 и 500 евро?
будут изымать из оборота ?
их уже изымают из оборота
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