Додано: Суб 08 гру, 2018 13:16

ivanbotanloh написав: ну каждый год летом курс на 1 грн всегда выше, за последние 2-3 года такое наблюдение, поэтому в этому году при бюджетном 29, может как раз летом сходить на 28, крайняк, 27.50, но фактор ВЫБОРОВ, никто не знает что будет в апреле-марте, каждый раз выборы шатают гривну по статистике. ну каждый год летом курс на 1 грн всегда выше, за последние 2-3 года такое наблюдение, поэтому в этому году при бюджетном 29, может как раз летом сходить на 28, крайняк, 27.50, но фактор ВЫБОРОВ, никто не знает что будет в апреле-марте, каждый раз выборы шатают гривну по статистике.

Верно и обратное. В прошлом декабре курс доходил до 29, в этом по 28,50 желающих его скупать нет. Излишки валюты скупает нацбанк и если бы не он, курс ещё был бы на 1 грн. ниже.У людей вымыли жирок ценами и тарифами, поэтому на скупку долларов (и импортных товаров) у пэрэсичного всё меньше и меньше средств. Про сезонные колебания знают даже птушники, зачем покупать по 27,90 то что летом будет стоить 26-27?Правительству выгодно летом 26 (закачка дешёвого газа в хранилища) а зимой 30 (растут те налоги и акцизы которые привязаны к курсу).Вполне вероятно в ближайшие годы мы увидим не только стабильный курс, но и дефляцию. Свинина и индюшатина к примеру уже подешевели на 20-40грн/кг, не много желающих покупать мясо по 140 грн, а срок его хранения ограничен. Вдобавок многие потребители уехали на заработки.