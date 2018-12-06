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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1563156415651566

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:52

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

sens написав:
  Faceless написав:
hhaqualung4_hh написав:В НБУ выступили за цивилизованное расставание с российскими банками
https://strana.ua/news/175587-v-nbu-vys ... rainy.html
До НБУ (как до жирафа)наконец-то дошло, что вэтэбэшники обвели их вокруг пальца. Вкладчикам остальных российских банков, думаю, можно успокоиться.
Кого и как обвели?
Типа лучше НБУ было и дальше смотреть, как этот труп будет комиссии вводить до 99.99%,, ставить лимиты и невыполнять платежи?
Сдох и сдох, нечего тут очередные много ходов очка выискивать. Россияне кинули всех ещё в 2014, дальше лишь нужен был формальный повод, рано или поздно он бы нашёлся. НБУ тут ни при чем, мало того, правильно сделали, что не затягивали чрезмерно

Правильно,это в 2014 объявить Россию агрессором и все банки с росгоскапиталом под нож,а так как и с военным положением - при следуют исключительно экономические цели.
Ну если говорить о меньших потерях, то возмещать в 2014 пришлось бы во много раз больше
Faceless
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