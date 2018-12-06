hhaqualung4_hh написав:В НБУ выступили за цивилизованное расставание с российскими банками https://strana.ua/news/175587-v-nbu-vys ... rainy.html До НБУ (как до жирафа)наконец-то дошло, что вэтэбэшники обвели их вокруг пальца. Вкладчикам остальных российских банков, думаю, можно успокоиться.
Кого и как обвели? Типа лучше НБУ было и дальше смотреть, как этот труп будет комиссии вводить до 99.99%,, ставить лимиты и невыполнять платежи? Сдох и сдох, нечего тут очередные много ходов очка выискивать. Россияне кинули всех ещё в 2014, дальше лишь нужен был формальный повод, рано или поздно он бы нашёлся. НБУ тут ни при чем, мало того, правильно сделали, что не затягивали чрезмерно
Правильно,это в 2014 объявить Россию агрессором и все банки с росгоскапиталом под нож,а так как и с военным положением - при следуют исключительно экономические цели.
Ну если говорить о меньших потерях, то возмещать в 2014 пришлось бы во много раз больше