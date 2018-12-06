9 декабря 2018 годаКак сообщается на веб-сайте финучреждения, соответствующее решение было принято 6 декабря 2018 года. "Законные интересы ПАО "Проминвестбанк" по указанному делу восстановлены в полном объеме. Банк и в дальнейшем будет защищать свои интересы и интересы вкладчиков всеми доступным способами в рамках действующего законодательства Украины", - указанно в сообщении. Как сообщалось, Апелляционный суд Киева 5 сентября решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства:, Проминвестбанка и Сбербанка (все – Киев). Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество. Среди истцов, в частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор". Определением суда от 5 сентября ВТБ, Проминвестбанку и Сбербанку также было запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и т.д. Указанное выше разбирательство в Гааге было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL). Истцы утверждали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций. Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.