RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1563156415651566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:52

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

sens написав:
  Faceless написав:
hhaqualung4_hh написав:В НБУ выступили за цивилизованное расставание с российскими банками
https://strana.ua/news/175587-v-nbu-vys ... rainy.html
До НБУ (как до жирафа)наконец-то дошло, что вэтэбэшники обвели их вокруг пальца. Вкладчикам остальных российских банков, думаю, можно успокоиться.
Кого и как обвели?
Типа лучше НБУ было и дальше смотреть, как этот труп будет комиссии вводить до 99.99%,, ставить лимиты и невыполнять платежи?
Сдох и сдох, нечего тут очередные много ходов очка выискивать. Россияне кинули всех ещё в 2014, дальше лишь нужен был формальный повод, рано или поздно он бы нашёлся. НБУ тут ни при чем, мало того, правильно сделали, что не затягивали чрезмерно

Правильно,это в 2014 объявить Россию агрессором и все банки с росгоскапиталом под нож,а так как и с военным положением - при следуют исключительно экономические цели.
Ну если говорить о меньших потерях, то возмещать в 2014 пришлось бы во много раз больше
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22900
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 5155 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:04

9 декабря 2018 года
Киевский апелляционный суд снял арест с имущества ПАО "Проминвестбанк" (ПИБ, Киев), который был наложен в рамках решения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года об аресте акций украинских "дочек" российских банков с участием государства.

Как сообщается на веб-сайте финучреждения, соответствующее решение было принято 6 декабря 2018 года. "Законные интересы ПАО "Проминвестбанк" по указанному делу восстановлены в полном объеме. Банк и в дальнейшем будет защищать свои интересы и интересы вкладчиков всеми доступным способами в рамках действующего законодательства Украины", - указанно в сообщении. Как сообщалось, Апелляционный суд Киева 5 сентября решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка (все – Киев). Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество. Среди истцов, в частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор". Определением суда от 5 сентября ВТБ, Проминвестбанку и Сбербанку также было запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и т.д. Указанное выше разбирательство в Гааге было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL). Истцы утверждали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций. Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.
http://www.fixygen.ua/news/20181209/kie ... onnyj.html
Stepan25
 
Повідомлень: 8
З нами з: 08.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:09

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а кто в курсе, у ВТБ до 500 тыс счетов или более 500 тыс счетов?
ivanbotanloh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 07.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:15

  ivanbotanloh написав:а кто в курсе, у ВТБ до 500 тыс счетов или более 500 тыс счетов?
наверное до 500 т счетов, так как ,скорее всего не будут продлевать Временную администрацию еще на месяц
саша
 
Повідомлень: 38
З нами з: 01.12.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а откуда инсайд,что ВА не будут продлевать?
ivanbotanloh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 07.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:49

  ivanbotanloh написав:а откуда инсайд,что ВА не будут продлевать?

А Ви звідки таку інфо отримали?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26773
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1563156415651566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4829, 4830, 4831
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48300 24529472
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 18:23
Тракторист
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 821, 822, 823
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8220 1474955
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
Банк Таврика - БАНКРОТ 1 ... 83, 84, 85
Anonymous » Сер 30 бер, 2005 16:58
849 3116894
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 17:45
Карамболь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10967)
10.12.2018 12:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.