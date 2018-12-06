саша написав:банк бы потихоньку рассчитался с вкладчиками., скорее всего в банке не было, тех грандиозных нарушений, какие обычно сами создают акционеры, всячески мешая и затягивая вывод своих неплатежеспособных банков с рынка.
Это в случае отсутствия политики, изначально рос. дочки были задуманы для обслуживания интересов рос. капитала и кредитование топ предприятий, на взаимовыгодной основе (с последующим выкупом правильными людьми).
Теперь все рос.дочки заинтересованы продать высоколиквидные активы и уйти кинув юр.лиц и физиков 200+. ВТБ дал жирный сигнал вкладчикам что их ждёт. Я думал до выборов они все (включая ВТБ) протянут, но видимо стратегия изменилась и пророссийский президент стал не нужен. Потом по Крыму и в других вопросах идти на уступки, зачем им это?
Объективно есть только два варианта отношений Украины с РФ: "ни мира ни войны" или "война". В обоих случаях пророссийский президент и рос.банки не нужны.
...касательно пункта 2....сплошные не российские "кидалы"
abc111 написав:...касательно пункта 2....сплошные не российские "кидалы"
Обычная коррупция. Когда отношения с Рф были в порядке ихний премьер или президент мог по телефону порешать этот беспредел, а теперь кто первый того и тапки. Обычно за какой "справедливостью" стоит чистый криминал. Нас ждёт судьба Сомали, кто ещё не понял. Там вся политика это один клан что-то отбирает у другого.
abc111 написав:...касательно пункта 2....сплошные не российские "кидалы"
Обычная коррупция. Когда отношения с Рф были в порядке ихний премьер или президент мог по телефону порешать этот беспредел, а теперь кто первый того и тапки. Обычно за какой "справедливостью" стоит чистый криминал. Нас ждёт судьба Сомали, кто ещё не понял. Там вся политика это один клан что-то отбирает у другого.
..согласен полностью, вот и эта свора спешит до выборов сожрать все съедобное...