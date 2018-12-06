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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1564156515661567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:38

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

неплохо было бы, если межбанк в декабре гулял бы 27.5-27.7, в январе до 15 числа не думаю что будет сильная раскачка курса, главное в 28.10 вписаться
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:43

  vitaliian написав:
  саша написав:банк бы потихоньку рассчитался с вкладчиками., скорее всего в банке не было, тех грандиозных нарушений, какие обычно сами создают акционеры, всячески мешая и затягивая вывод своих неплатежеспособных банков с рынка.


Это в случае отсутствия политики, изначально рос. дочки были задуманы для обслуживания интересов рос. капитала и кредитование топ предприятий, на взаимовыгодной основе (с последующим выкупом правильными людьми).

Теперь все рос.дочки заинтересованы продать высоколиквидные активы и уйти кинув юр.лиц и физиков 200+. ВТБ дал жирный сигнал вкладчикам что их ждёт. Я думал до выборов они все (включая ВТБ) протянут, но видимо стратегия изменилась и пророссийский президент стал не нужен. Потом по Крыму и в других вопросах идти на уступки, зачем им это?

Объективно есть только два варианта отношений Украины с РФ: "ни мира ни войны" или "война". В обоих случаях пророссийский президент и рос.банки не нужны.




...касательно пункта 2....сплошные не российские "кидалы"

https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... bc4bc4e7a/

https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... a51a2cc69/
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:13

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  abc111 написав:...касательно пункта 2....сплошные не российские "кидалы"


Обычная коррупция. Когда отношения с Рф были в порядке ихний премьер или президент мог по телефону порешать этот беспредел, а теперь кто первый того и тапки. Обычно за какой "справедливостью" стоит чистый криминал. Нас ждёт судьба Сомали, кто ещё не понял. Там вся политика это один клан что-то отбирает у другого.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:19

  vitaliian написав:
  abc111 написав:...касательно пункта 2....сплошные не российские "кидалы"


Обычная коррупция. Когда отношения с Рф были в порядке ихний премьер или президент мог по телефону порешать этот беспредел, а теперь кто первый того и тапки. Обычно за какой "справедливостью" стоит чистый криминал. Нас ждёт судьба Сомали, кто ещё не понял. Там вся политика это один клан что-то отбирает у другого.



..согласен полностью, вот и эта свора спешит до выборов сожрать все съедобное...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:11

  dirgen написав:
  саша написав:Я думаю, что все же халепа в виде судов и застала банк неожиданно, он просто не ожидал финансово такого нападения, а защищаться не захотел, плюнул и ушел по- английски


Банк не давал дробить, тут уже обсуждалось. Вероятно, это было оговорено с НБУ в первые дни "проблем". Интересно только, почему так долго тянули c введением ВА.

З 5 листопада давав дробити...перестав з 13 листопада, коли признали проблемним.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:22

  vitaliian написав:ВТБ дал жирный сигнал вкладчикам что их ждёт

"жирный сигнал" вам был в феврале 2014 года, а всё остальное это всего навсего последствия...
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