саша написав:банк бы потихоньку рассчитался с вкладчиками., скорее всего в банке не было, тех грандиозных нарушений, какие обычно сами создают акционеры, всячески мешая и затягивая вывод своих неплатежеспособных банков с рынка.
Это в случае отсутствия политики, изначально рос. дочки были задуманы для обслуживания интересов рос. капитала и кредитование топ предприятий, на взаимовыгодной основе (с последующим выкупом правильными людьми).
Теперь все рос.дочки заинтересованы продать высоколиквидные активы и уйти кинув юр.лиц и физиков 200+. ВТБ дал жирный сигнал вкладчикам что их ждёт. Я думал до выборов они все (включая ВТБ) протянут, но видимо стратегия изменилась и пророссийский президент стал не нужен. Потом по Крыму и в других вопросах идти на уступки, зачем им это?
Объективно есть только два варианта отношений Украины с РФ: "ни мира ни войны" или "война". В обоих случаях пророссийский президент и рос.банки не нужны.
...касательно пункта 2....сплошные не российские "кидалы"
abc111 написав:...касательно пункта 2....сплошные не российские "кидалы"
Обычная коррупция. Когда отношения с Рф были в порядке ихний премьер или президент мог по телефону порешать этот беспредел, а теперь кто первый того и тапки. Обычно за какой "справедливостью" стоит чистый криминал. Нас ждёт судьба Сомали, кто ещё не понял. Там вся политика это один клан что-то отбирает у другого.
abc111 написав:...касательно пункта 2....сплошные не российские "кидалы"
Обычная коррупция. Когда отношения с Рф были в порядке ихний премьер или президент мог по телефону порешать этот беспредел, а теперь кто первый того и тапки. Обычно за какой "справедливостью" стоит чистый криминал. Нас ждёт судьба Сомали, кто ещё не понял. Там вся политика это один клан что-то отбирает у другого.
..согласен полностью, вот и эта свора спешит до выборов сожрать все съедобное...
саша написав:Я думаю, что все же халепа в виде судов и застала банк неожиданно, он просто не ожидал финансово такого нападения, а защищаться не захотел, плюнул и ушел по- английски
Банк не давал дробить, тут уже обсуждалось. Вероятно, это было оговорено с НБУ в первые дни "проблем". Интересно только, почему так долго тянули c введением ВА.
З 5 листопада давав дробити...перестав з 13 листопада, коли признали проблемним.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
vitaliian написав:ВТБ дал жирный сигнал вкладчикам что их ждёт
"жирный сигнал" вам был в феврале 2014 года, а всё остальное это всего навсего последствия...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua