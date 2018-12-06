саша написав:банк бы потихоньку рассчитался с вкладчиками., скорее всего в банке не было, тех грандиозных нарушений, какие обычно сами создают акционеры, всячески мешая и затягивая вывод своих неплатежеспособных банков с рынка.
Это в случае отсутствия политики, изначально рос. дочки были задуманы для обслуживания интересов рос. капитала и кредитование топ предприятий, на взаимовыгодной основе (с последующим выкупом правильными людьми).
Теперь все рос.дочки заинтересованы продать высоколиквидные активы и уйти кинув юр.лиц и физиков 200+. ВТБ дал жирный сигнал вкладчикам что их ждёт. Я думал до выборов они все (включая ВТБ) протянут, но видимо стратегия изменилась и пророссийский президент стал не нужен. Потом по Крыму и в других вопросах идти на уступки, зачем им это?
Объективно есть только два варианта отношений Украины с РФ: "ни мира ни войны" или "война". В обоих случаях пророссийский президент и рос.банки не нужны.
...касательно пункта 2....сплошные не российские "кидалы"
abc111 написав:...касательно пункта 2....сплошные не российские "кидалы"
Обычная коррупция. Когда отношения с Рф были в порядке ихний премьер или президент мог по телефону порешать этот беспредел, а теперь кто первый того и тапки. Обычно за какой "справедливостью" стоит чистый криминал. Нас ждёт судьба Сомали, кто ещё не понял. Там вся политика это один клан что-то отбирает у другого.
abc111 написав:...касательно пункта 2....сплошные не российские "кидалы"
Обычная коррупция. Когда отношения с Рф были в порядке ихний премьер или президент мог по телефону порешать этот беспредел, а теперь кто первый того и тапки. Обычно за какой "справедливостью" стоит чистый криминал. Нас ждёт судьба Сомали, кто ещё не понял. Там вся политика это один клан что-то отбирает у другого.
..согласен полностью, вот и эта свора спешит до выборов сожрать все съедобное...
саша написав:Я думаю, что все же халепа в виде судов и застала банк неожиданно, он просто не ожидал финансово такого нападения, а защищаться не захотел, плюнул и ушел по- английски
Банк не давал дробить, тут уже обсуждалось. Вероятно, это было оговорено с НБУ в первые дни "проблем". Интересно только, почему так долго тянули c введением ВА.
З 5 листопада давав дробити...перестав з 13 листопада, коли признали проблемним.
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vitaliian написав:ВТБ дал жирный сигнал вкладчикам что их ждёт
"жирный сигнал" вам был в феврале 2014 года, а всё остальное это всего навсего последствия...
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ ВІД ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙМАЮЧОГО БАНКУ З МЕТОЮ ВІДЧУЖЕННЯ ЙОМУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ АТ «ВТБ БАНК», ЩО ГАРАНТУЮТЬСЯ ФОНДОМ, З ВИПЛАТОЮ ПРЕМІЇ ПРИЙМАЮЧИМ БАНКОМ, ТА ПРО ВИЗНАННЯ ЙОГО ТАКИМ, ЩО НЕ ВІДБУВСЯ
Виконавча дирекція Фонду 06 грудня 2018 року прийняла рішення відмовитися від проведення конкурсу щодо визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного банку АТ «ВТБ БАНК», що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком, при реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та визнати його таким, що не відбувся.
Виконавча дирекція Фонду 06 грудня 2018 року прийняла рішення відмовитися від проведення конкурсу щодо визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного банку АТ «ВТБ БАНК», що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком, при реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та визнати його таким, що не відбувся.
Процес йде до ліквідації...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Виконавча дирекція Фонду 06 грудня 2018 року прийняла рішення відмовитися від проведення конкурсу щодо визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного банку АТ «ВТБ БАНК», що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком, при реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та визнати його таким, що не відбувся.
Тракторист написав:"жирный сигнал" вам был в феврале 2014 года
Если смотреть "широко и глубоко" то жирным сигналом можно считать 25 февраля 2010 - избрание Януковича президентом. До этого кланы жили относительно мирно, пока донецкие не решили завоевать всю Украину. С той даты история Украины начала новый отчёт. Коррупция на всех уровнях власти, привлечение титушек в политическую жизнь страны и т.д. Список "реформ" очень длинный. Такие действия власти вызвали логичные противодействия, в которые включилось население донецкой области.
Я не говорю что сейчас лучше. Просто зарабатывают другие.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 гру, 2018 19:01, всього редагувалось 1 раз.