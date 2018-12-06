Додано: Пон 10 гру, 2018 19:09

Хотят побыстрее закопать скелеты в шкафе "Мрія".

Естественно, продать их "третьему лицу" - в планы не входит



Плюс для вкладчиков - выплаты и ликвидация скорее всего будут рекордно быстрыми и бесшумными

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин