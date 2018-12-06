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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:00
vitaliian написав:
Если смотреть "широко и глубоко" то жирным сигналом можно считать 25 февраля 2010
ну в 2010 ВТБ и опустился ниже плинтуса© viewtopic.php?p=779489#779489
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:03
Мизантрóп написав: vitaliian написав:
Если смотреть "широко и глубоко" то жирным сигналом можно считать 25 февраля 2010
ну в 2010 ВТБ и опустился ниже плинтуса© viewtopic.php?p=779489#779489
не вижу ничего криминального, ну не пополняйте. Это же не комиссия на выдачу депозитов и текущих счетов. Итс бизнес, у банка лишняя ликвидность нужно было снизить приход, он же не благотворительностью занимается...
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vitaliian
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:09
Хотят побыстрее закопать скелеты в шкафе "Мрія".
Естественно, продать их "третьему лицу" - в планы не входит
Плюс для вкладчиков - выплаты и ликвидация скорее всего будут рекордно быстрыми и бесшумными
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:11
vitaliian написав: Тракторист написав:
"жирный сигнал" вам был в феврале 2014 года
Если смотреть "широко и глубоко" то жирным сигналом можно считать 25 февраля 2010 - избрание Януковича президентом. До этого кланы жили относительно мирно, пока донецкие не решили завоевать всю Украину. С той даты история Украины начала новый отчёт. Коррупция на всех уровнях власти, привлечение титушек в политическую жизнь страны и т.д. Список "реформ" очень длинный. Такие действия власти вызвали логичные противодействия, в которые включилось население донецкой области.
Я не говорю что сейчас лучше. Просто зарабатывают другие.
если вы уж хотите смотреть "широко и глубоко", то стоит обратиться к 2004 году, так как именно надругательство над конституцией тогда определило всё последующее развитие/деградацию страны...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:17
Тракторист написав: vitaliian написав: Тракторист написав:
"жирный сигнал" вам был в феврале 2014 года
Если смотреть "широко и глубоко" то жирным сигналом можно считать 25 февраля 2010 - избрание Януковича президентом. До этого кланы жили относительно мирно, пока донецкие не решили завоевать всю Украину. С той даты история Украины начала новый отчёт. Коррупция на всех уровнях власти, привлечение титушек в политическую жизнь страны и т.д. Список "реформ" очень длинный. Такие действия власти вызвали логичные противодействия, в которые включилось население донецкой области.
Я не говорю что сейчас лучше. Просто зарабатывают другие.
если вы уж хотите смотреть "широко и глубоко", то стоит обратиться к 2004 году, так как именно надругательство над конституцией тогда определило всё последующее развитие/деградацию страны...
100% правда, третій тур і т.д..........
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Meridian
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:17
Там скорее всего такого наворотили ещё во времена "Мрії", а потом ещё и в "ВТБ", что это может пошатнуть не только украинскую власть, но и запоребриковкую (я про всемирно-известную сеть прибалтийско-молдасвко-украинских "прачечных").
Видимо прятать всё нужно уже сейчас, чтоб всякие OFAC не добрались первыми. А то ниточки далеко заведут
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:23
Вкладчик1234 написав:
Там скорее всего такого наворотили ещё во времена "Мрії", а потом ещё и в "ВТБ", что это может пошатнуть не только украинскую власть, но и запоребриковкую (я про всемирно-известную сеть прибалтийско-молдасвко-украинских "прачечных").
Видимо прятать всё нужно уже сейчас, чтоб всякие OFAC не добрались первыми. А то ниточки далеко заведут
Українську владу таким банком не пошатнеш, вона відпрацьовує на 100+ свою діяльність
Думаю, що все набагато банальніше, появилась можливість опустити банк РФ, крім того віджати хороші активи....
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:30
dirgen написав: саша написав:
Я думаю, что все же халепа в виде судов и застала банк неожиданно, он просто не ожидал финансово такого нападения, а защищаться не захотел, плюнул и ушел по- английски
Банк не давал дробить, тут уже обсуждалось. Вероятно, это было оговорено с НБУ в первые дни "проблем". Интересно только, почему так долго тянули c введением ВА.
В случае выявления дробления за месяц до ва или иных вопиющих нарушений - первые лица банка получают от нбу волчий билет, в виде скомпрометированной репутации, и как следствие - минимум 3 года после этого, жёлто-билетный банкир не сможет занять руководящую должность ни в каком ином банке - а кому из нанятых топов это надо?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:39
Meridian написав:
Думаю, що все набагато банальніше, появилась можливість опустити банк РФ, крім того віджати хороші активи....
НБУ и Фонд не могут о таком и думать, т.к. у них "более чем рабочие" отношения с рос. банками.
И за такие мысли украинские деятели получат ответку в Ландо́нах, Кипрах, и прочих Дойче Банках от друзей россиян.
Что может затруднить транзакции для украинских "слепых трастов", например
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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