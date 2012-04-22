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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1566156715681569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:44

  Alessandr1974 написав:http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/234-at-vtb-bank/40860-oholoshennia-pro-vidmovu-vid-provedennia-konkursu-shchodo-vyznachennia-pryimaiuchoho-banku-z-metoiu-vidchuzhennia-iomu-zoboviazan-at-vtb-bank-shcho-harantuiutsia-fondom-z-vyplatoiu-premii-pryimaiuchym-bankom-pry-realizatsii-sposobu-vyvedennia-neplatosprom


Кто знает как обычно процесс проходит?

Конкурс отменяют еще во время ВА для подготовки к ликвидации или это необычный прецедент? Почему-то думал, что мы узнаем о судьбе банка 26го декабря, когда закончится срок ВА.
dirgen
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:44

  Alessandr1974 написав:http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/234-at-vtb-bank/40860-oholoshennia-pro-vidmovu-vid-provedennia-konkursu-shchodo-vyznachennia-pryimaiuchoho-banku-z-metoiu-vidchuzhennia-iomu-zoboviazan-at-vtb-bank-shcho-harantuiutsia-fondom-z-vyplatoiu-premii-pryimaiuchym-bankom-pry-realizatsii-sposobu-vyvedennia-neplatosprom



...не очень ясно...первая неделя фонда и такие заявления....

Тогда и выплаты завтра надо делать...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 03:11

  ivanbotanloh написав:неплохо было бы, если межбанк в декабре гулял бы 27.5-27.7, в январе до 15 числа не думаю что будет сильная раскачка курса, главное в 28.10 вписаться
А разве уже известно по какому курсу считают доллар?28.10 или 27.89?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 06:02

  dirgen написав:
  Alessandr1974 написав:http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/234-at-vtb-bank/40860-oholoshennia-pro-vidmovu-vid-provedennia-konkursu-shchodo-vyznachennia-pryimaiuchoho-banku-z-metoiu-vidchuzhennia-iomu-zoboviazan-at-vtb-bank-shcho-harantuiutsia-fondom-z-vyplatoiu-premii-pryimaiuchym-bankom-pry-realizatsii-sposobu-vyvedennia-neplatosprom


Кто знает как обычно процесс проходит?

Конкурс отменяют еще во время ВА для подготовки к ликвидации или это необычный прецедент? Почему-то думал, что мы узнаем о судьбе банка 26го декабря, когда закончится срок ВА.

У меня опыт с ВА маленький. Но судя по оголошенню-вариант с Сирьожей или Ринатом отпадает. Ждём объявление о ликвидации.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 06:18

  Alessandr1974 написав:
  dirgen написав:
  Alessandr1974 написав:http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/234-at-vtb-bank/40860-oholoshennia-pro-vidmovu-vid-provedennia-konkursu-shchodo-vyznachennia-pryimaiuchoho-banku-z-metoiu-vidchuzhennia-iomu-zoboviazan-at-vtb-bank-shcho-harantuiutsia-fondom-z-vyplatoiu-premii-pryimaiuchym-bankom-pry-realizatsii-sposobu-vyvedennia-neplatosprom


Кто знает как обычно процесс проходит?

Конкурс отменяют еще во время ВА для подготовки к ликвидации или это необычный прецедент? Почему-то думал, что мы узнаем о судьбе банка 26го декабря, когда закончится срок ВА.

У меня опыт с ВА маленький. Но судя по оголошенню-вариант с Сирьожей или Ринатом отпадает. Ждём объявление о ликвидации.
после обьявления о ликвидации не лишним будет от 200+ подать кредиторские требования
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:01

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

СУД ЗНЯВ АРЕШТ З НЕРУХОМОСТІ ВТБ БАНКУ, ЯКИЙ БУВ НАКЛАДЕНИЙ НА ВИМОГУ "ПРИВАТІВЦІВ"
http://финбаланс.ком.юа/news/Sud-znyav ... ivativtsiv


ФГВФО У ДЕНЬ ЗНЯТТЯ АРЕШТУ З НЕРУХОМОСТІ ВТБ ВИРІШИВ, ЩО БАНК КРАЩЕ ЛІКВІДУВАТИ
http://финбаланс.ком.юа/news/FHVFO-u-d ... ikviduvati
mfn9
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:11

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

обалдеть, получается тупо отжали активы через фонд и похоронили здоровый банк, суд ведь снял арест с активов и что теперь будет?а ВА зашла до этого, значит договорняк 100 пудово
ivanbotanloh
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