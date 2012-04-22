ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:44
Alessandr1974 написав:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/234-at-vtb-bank/40860-oholoshennia-pro-vidmovu-vid-provedennia-konkursu-shchodo-vyznachennia-pryimaiuchoho-banku-z-metoiu-vidchuzhennia-iomu-zoboviazan-at-vtb-bank-shcho-harantuiutsia-fondom-z-vyplatoiu-premii-pryimaiuchym-bankom-pry-realizatsii-sposobu-vyvedennia-neplatosprom
Кто знает как обычно процесс проходит?
Конкурс отменяют еще во время ВА для подготовки к ликвидации или это необычный прецедент? Почему-то думал, что мы узнаем о судьбе банка 26го декабря, когда закончится срок ВА.
dirgen
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:44
Alessandr1974 написав:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/234-at-vtb-bank/40860-oholoshennia-pro-vidmovu-vid-provedennia-konkursu-shchodo-vyznachennia-pryimaiuchoho-banku-z-metoiu-vidchuzhennia-iomu-zoboviazan-at-vtb-bank-shcho-harantuiutsia-fondom-z-vyplatoiu-premii-pryimaiuchym-bankom-pry-realizatsii-sposobu-vyvedennia-neplatosprom
...не очень ясно...первая неделя фонда и такие заявления....
Тогда и выплаты завтра надо делать...
abc111
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Додано: Вів 11 гру, 2018 03:11
ivanbotanloh написав:
неплохо было бы, если межбанк в декабре гулял бы 27.5-27.7, в январе до 15 числа не думаю что будет сильная раскачка курса, главное в 28.10 вписаться
А разве уже известно по какому курсу считают доллар?28.10 или 27.89?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Додано: Вів 11 гру, 2018 06:02
dirgen написав: Alessandr1974 написав:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/234-at-vtb-bank/40860-oholoshennia-pro-vidmovu-vid-provedennia-konkursu-shchodo-vyznachennia-pryimaiuchoho-banku-z-metoiu-vidchuzhennia-iomu-zoboviazan-at-vtb-bank-shcho-harantuiutsia-fondom-z-vyplatoiu-premii-pryimaiuchym-bankom-pry-realizatsii-sposobu-vyvedennia-neplatosprom
Кто знает как обычно процесс проходит?
Конкурс отменяют еще во время ВА для подготовки к ликвидации или это необычный прецедент? Почему-то думал, что мы узнаем о судьбе банка 26го декабря, когда закончится срок ВА.
У меня опыт с ВА маленький. Но судя по оголошенню-вариант с Сирьожей или Ринатом отпадает. Ждём объявление о ликвидации.
Alessandr1974
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Додано: Вів 11 гру, 2018 06:18
Alessandr1974 написав: dirgen написав: Alessandr1974 написав:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/234-at-vtb-bank/40860-oholoshennia-pro-vidmovu-vid-provedennia-konkursu-shchodo-vyznachennia-pryimaiuchoho-banku-z-metoiu-vidchuzhennia-iomu-zoboviazan-at-vtb-bank-shcho-harantuiutsia-fondom-z-vyplatoiu-premii-pryimaiuchym-bankom-pry-realizatsii-sposobu-vyvedennia-neplatosprom
Кто знает как обычно процесс проходит?
Конкурс отменяют еще во время ВА для подготовки к ликвидации или это необычный прецедент? Почему-то думал, что мы узнаем о судьбе банка 26го декабря, когда закончится срок ВА.
У меня опыт с ВА маленький. Но судя по оголошенню-вариант с Сирьожей или Ринатом отпадает. Ждём объявление о ликвидации.
после обьявления о ликвидации не лишним будет от 200+ подать кредиторские требования
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sens
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Додано: Вів 11 гру, 2018 10:01
СУД ЗНЯВ АРЕШТ З НЕРУХОМОСТІ ВТБ БАНКУ, ЯКИЙ БУВ НАКЛАДЕНИЙ НА ВИМОГУ "ПРИВАТІВЦІВ"
http://финбаланс.ком.юа/news/Sud-znyav ... ivativtsiv
ФГВФО У ДЕНЬ ЗНЯТТЯ АРЕШТУ З НЕРУХОМОСТІ ВТБ ВИРІШИВ, ЩО БАНК КРАЩЕ ЛІКВІДУВАТИ
http://финбаланс.ком.юа/news/FHVFO-u-d ... ikviduvati
mfn9
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Додано: Вів 11 гру, 2018 10:33
ivanbotanloh написав:
что и следовало доказать, ручные проплаченные суды в украине, тоесть до неделю ВА суд не хотел снимать арест с ВТБ, а тут бац быстренько все порешали ибо уже Фонд зашел для дерибана. тошно и противно жить в этом гондурасе....
только при ликвидации 200+ получат возможность на кредиторские
требование
никому не верю
sens
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Додано: Вів 11 гру, 2018 10:37
200+ ничего не получат уже. это мираж.а есть статистика
ivanbotanloh
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Додано: Вів 11 гру, 2018 10:58
Alessandr1974 написав: dirgen написав: Alessandr1974 написав:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/234-at-vtb-bank/40860-oholoshennia-pro-vidmovu-vid-provedennia-konkursu-shchodo-vyznachennia-pryimaiuchoho-banku-z-metoiu-vidchuzhennia-iomu-zoboviazan-at-vtb-bank-shcho-harantuiutsia-fondom-z-vyplatoiu-premii-pryimaiuchym-bankom-pry-realizatsii-sposobu-vyvedennia-neplatosprom
Кто знает как обычно процесс проходит?
Конкурс отменяют еще во время ВА для подготовки к ликвидации или это необычный прецедент? Почему-то думал, что мы узнаем о судьбе банка 26го декабря, когда закончится срок ВА.
У меня опыт с ВА маленький. Но судя по оголошенню-вариант с Сирьожей или Ринатом отпадает. Ждём объявление о ликвидации.
отменили только вариант с принимающим банком, вариант с поиском инвестора не отменили пока не отменили
саша
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Додано: Вів 11 гру, 2018 12:00
ivanbotanloh написав:
200+ ничего не получат уже. это мираж.а есть статистика
Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду.
Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти.
Кажуть про нерухомість 2,5 млрд.
Хто 200+, має надії не втрачати.
Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.
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