ivanbotanloh написав:200+ ничего не получат уже. это мираж.а есть статистика
Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду. Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти. Кажуть про нерухомість 2,5 млрд. Хто 200+, має надії не втрачати. Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.
Там одна недвижимость осталась - фонд будет выставлять ее на торги, каждый раз понижая цену, пока не продаст за бесценок. А рачительный хозяин, да от тот же втб, если бы не хотел кинуть своих клиентов, мог бы сдавать ее в аренду, получать постоянно какую то копеечку, и продать тогда, когда конкретно на эту недаигу нашёлся бы реальный покупатель. Так что все, что попадает в фонд грабування, автоматически теряет в потенциальной цене минимум половину. А у втб ещё и все цифры дутые оказались... так что надежды мало
ivanbotanloh написав:200+ ничего не получат уже. это мираж.а есть статистика
Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду. Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти. Кажуть про нерухомість 2,5 млрд. Хто 200+, має надії не втрачати. Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.
Там одна недвижимость осталась - фонд будет выставлять ее на торги, каждый раз понижая цену, пока не продаст за бесценок. А рачительный хозяин, да от тот же втб, если бы не хотел кинуть своих клиентов, мог бы сдавать ее в аренду, получать постоянно какую то копеечку, и продать тогда, когда конкретно на эту недаигу нашёлся бы реальный покупатель. Так что все, что попадает в фонд грабування, автоматически теряет в потенциальной цене минимум половину. А у втб ещё и все цифры дутые оказались... так что надежды мало
Просто в мене трішки більше оптимізму ніж у Вас.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
На торгах по доллару преобладает предложение валюты. НБУ пока не выходи на торги с выкупом излишка доллара, но многие участники считают, что скоро увидят регулятора на межбанке. Идут операции по лотам до 1 млн долларов. Справочный курс НБУ на 12:00 составляет 27,7124 гривны за доллар.
ivanbotanloh написав:200+ ничего не получат уже. это мираж.а есть статистика
Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду. Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти. Кажуть про нерухомість 2,5 млрд. Хто 200+, має надії не втрачати. Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.
Там одна недвижимость осталась - фонд будет выставлять ее на торги, каждый раз понижая цену, пока не продаст за бесценок. А рачительный хозяин, да от тот же втб, если бы не хотел кинуть своих клиентов, мог бы сдавать ее в аренду, получать постоянно какую то копеечку, и продать тогда, когда конкретно на эту недаигу нашёлся бы реальный покупатель. Так что все, что попадает в фонд грабування, автоматически теряет в потенциальной цене минимум половину. А у втб ещё и все цифры дутые оказались... так что надежды мало
...про дутые цифиря ВТБ ...поподробней, владеете инфой -поделитесь с форумчанами Знаю точно, что росбанки под пристальным взором НБУ с 14 года, и отток капитала мониторился круглосуточно...