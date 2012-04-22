Додано: Вів 11 гру, 2018 12:19

Квесторе_поверніться написав: ivanbotanloh написав: 200+ ничего не получат уже. это мираж.а есть статистика 200+ ничего не получат уже. это мираж.а есть статистика

Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду.

Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти.

Кажуть про нерухомість 2,5 млрд.

Хто 200+, має надії не втрачати.

Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити. Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду.Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти.Кажуть про нерухомість 2,5 млрд.Хто 200+, має надії не втрачати.Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.

Там одна недвижимость осталась - фонд будет выставлять ее на торги, каждый раз понижая цену, пока не продаст за бесценок. А рачительный хозяин, да от тот же втб, если бы не хотел кинуть своих клиентов, мог бы сдавать ее в аренду, получать постоянно какую то копеечку, и продать тогда, когда конкретно на эту недаигу нашёлся бы реальный покупатель. Так что все, что попадает в фонд грабування, автоматически теряет в потенциальной цене минимум половину. А у втб ещё и все цифры дутые оказались... так что надежды мало