ivanbotanloh написав:200+ ничего не получат уже. это мираж.а есть статистика
Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду. Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти. Кажуть про нерухомість 2,5 млрд. Хто 200+, має надії не втрачати. Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.
Там одна недвижимость осталась - фонд будет выставлять ее на торги, каждый раз понижая цену, пока не продаст за бесценок. А рачительный хозяин, да от тот же втб, если бы не хотел кинуть своих клиентов, мог бы сдавать ее в аренду, получать постоянно какую то копеечку, и продать тогда, когда конкретно на эту недаигу нашёлся бы реальный покупатель. Так что все, что попадает в фонд грабування, автоматически теряет в потенциальной цене минимум половину. А у втб ещё и все цифры дутые оказались... так что надежды мало
ivanbotanloh написав:200+ ничего не получат уже. это мираж.а есть статистика
Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду. Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти. Кажуть про нерухомість 2,5 млрд. Хто 200+, має надії не втрачати. Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.
Там одна недвижимость осталась - фонд будет выставлять ее на торги, каждый раз понижая цену, пока не продаст за бесценок. А рачительный хозяин, да от тот же втб, если бы не хотел кинуть своих клиентов, мог бы сдавать ее в аренду, получать постоянно какую то копеечку, и продать тогда, когда конкретно на эту недаигу нашёлся бы реальный покупатель. Так что все, что попадает в фонд грабування, автоматически теряет в потенциальной цене минимум половину. А у втб ещё и все цифры дутые оказались... так что надежды мало
Просто в мене трішки більше оптимізму ніж у Вас.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
На торгах по доллару преобладает предложение валюты. НБУ пока не выходи на торги с выкупом излишка доллара, но многие участники считают, что скоро увидят регулятора на межбанке. Идут операции по лотам до 1 млн долларов. Справочный курс НБУ на 12:00 составляет 27,7124 гривны за доллар.
ivanbotanloh написав:200+ ничего не получат уже. это мираж.а есть статистика
Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду. Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти. Кажуть про нерухомість 2,5 млрд. Хто 200+, має надії не втрачати. Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.
Там одна недвижимость осталась - фонд будет выставлять ее на торги, каждый раз понижая цену, пока не продаст за бесценок. А рачительный хозяин, да от тот же втб, если бы не хотел кинуть своих клиентов, мог бы сдавать ее в аренду, получать постоянно какую то копеечку, и продать тогда, когда конкретно на эту недаигу нашёлся бы реальный покупатель. Так что все, что попадает в фонд грабування, автоматически теряет в потенциальной цене минимум половину. А у втб ещё и все цифры дутые оказались... так что надежды мало
...про дутые цифиря ВТБ ...поподробней, владеете инфой -поделитесь с форумчанами Знаю точно, что росбанки под пристальным взором НБУ с 14 года, и отток капитала мониторился круглосуточно...
Квесторе_поверніться написав:Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду. Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти. Кажуть про нерухомість 2,5 млрд. Хто 200+, має надії не втрачати. Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.
Там одна недвижимость осталась - фонд будет выставлять ее на торги, каждый раз понижая цену, пока не продаст за бесценок. А рачительный хозяин, да от тот же втб, если бы не хотел кинуть своих клиентов, мог бы сдавать ее в аренду, получать постоянно какую то копеечку, и продать тогда, когда конкретно на эту недаигу нашёлся бы реальный покупатель. Так что все, что попадает в фонд грабування, автоматически теряет в потенциальной цене минимум половину. А у втб ещё и все цифры дутые оказались... так что надежды мало
...про дутые цифиря ВТБ ...поподробней, владеете инфой -поделитесь с форумчанами Знаю точно, что росбанки под пристальным взором НБУ с 14 года, и отток капитала мониторился круглосуточно...
Если бы были не дутые, и была бы реальная, а не бумажная ликвидность - втб бы не разорился от запрета продавать акции и недвижимость, а мамка нашла бы способ не потерять "не дутые" активы
Был в ЦО в Харькове (собственно, единственное оставшееся отделение). Пустота и уныние. Работники "мы просто сидим, сами ничего не знаем". Менеджер обзванивает арендаторов ячеек, чтобы те забрали содержимое в связи с закрытием отделения. Зато вход украшен елочными ветками и гирляндами. Свято наближаеться!
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Квесторе_поверніться написав:Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду. Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти. Кажуть про нерухомість 2,5 млрд. Хто 200+, має надії не втрачати. Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.
Там одна недвижимость осталась - фонд будет выставлять ее на торги, каждый раз понижая цену, пока не продаст за бесценок. А рачительный хозяин, да от тот же втб, если бы не хотел кинуть своих клиентов, мог бы сдавать ее в аренду, получать постоянно какую то копеечку, и продать тогда, когда конкретно на эту недаигу нашёлся бы реальный покупатель. Так что все, что попадает в фонд грабування, автоматически теряет в потенциальной цене минимум половину. А у втб ещё и все цифры дутые оказались... так что надежды мало
...про дутые цифиря ВТБ ...поподробней, владеете инфой -поделитесь с форумчанами Знаю точно, что росбанки под пристальным взором НБУ с 14 года, и отток капитала мониторился круглосуточно...[/quote] Если бы были не дутые, и была бы реальная, а не бумажная ликвидность - втб бы не разорился от запрета продавать акции и недвижимость, а мамка нашла бы способ не потерять "не дутые" активы[/quote]
...а кто сказал, что разорился? До последнего момента с инвесторами рассчитывался...
abc111 написав:Если бы были не дутые, и была бы реальная, а не бумажная ликвидность - втб бы не разорился от запрета продавать акции и недвижимость, а мамка нашла бы способ не потерять "не дутые" активы
...а кто сказал, что разорился? До последнего момента с инвесторами рассчитывался...
Но благодаря таким персонажам ,не с роспаспортом, теперь виним всех и вся...??? https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... bc4bc4e7a/[/quote]Долги депутатам всегда проблемные. А то, что у банка не было ликвидности для работы, все эти лимиты и дикие комиссии в 25%, что банк явно сознательно ничего не предпринимал для снятия ареста, вся эта чушь что якобы текущая деятельность финансировалась только взысканием залогов и полное равнодушие материнской компании к дочке - как раз и говорит, что банк именно обанкротился, и довели его до этого сознательно сами владельцы, а собственно арест активов тут вообще не играл роли и был использован лишь как формальный повод добить и подбросить трупик якобы виноват суд/фонд/политика и прочее. А по факту - россияне просто вытащили все что могли и бросили что осталось. Думаю, уже скоро услышим о пустых и гнилых активах, которые дай бог часть выплат фонда покроют.