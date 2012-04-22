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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1567156815691570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:19

  Квесторе_поверніться написав:
  ivanbotanloh написав:200+ ничего не получат уже. это мираж.а есть статистика

Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду.
Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти.
Кажуть про нерухомість 2,5 млрд.
Хто 200+, має надії не втрачати.
Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.

Там одна недвижимость осталась - фонд будет выставлять ее на торги, каждый раз понижая цену, пока не продаст за бесценок. А рачительный хозяин, да от тот же втб, если бы не хотел кинуть своих клиентов, мог бы сдавать ее в аренду, получать постоянно какую то копеечку, и продать тогда, когда конкретно на эту недаигу нашёлся бы реальный покупатель. Так что все, что попадает в фонд грабування, автоматически теряет в потенциальной цене минимум половину. А у втб ещё и все цифры дутые оказались... так что надежды мало :(
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:37

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ivanbotanloh написав:200+ ничего не получат уже. это мираж.а есть статистика

Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду.
Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти.
Кажуть про нерухомість 2,5 млрд.
Хто 200+, має надії не втрачати.
Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.

Там одна недвижимость осталась - фонд будет выставлять ее на торги, каждый раз понижая цену, пока не продаст за бесценок. А рачительный хозяин, да от тот же втб, если бы не хотел кинуть своих клиентов, мог бы сдавать ее в аренду, получать постоянно какую то копеечку, и продать тогда, когда конкретно на эту недаигу нашёлся бы реальный покупатель. Так что все, что попадает в фонд грабування, автоматически теряет в потенциальной цене минимум половину. А у втб ещё и все цифры дутые оказались... так что надежды мало :(

Просто в мене трішки більше оптимізму ніж у Вас. :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:28

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

На торгах по доллару преобладает предложение валюты. НБУ пока не выходи на торги с выкупом излишка доллара, но многие участники считают, что скоро увидят регулятора на межбанке. Идут операции по лотам до 1 млн долларов. Справочный курс НБУ на 12:00 составляет 27,7124 гривны за доллар.
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:35

ivanbotanloh Зображення и хорошего всем настроения))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:35

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ivanbotanloh написав:200+ ничего не получат уже. это мираж.а есть статистика

Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду.
Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти.
Кажуть про нерухомість 2,5 млрд.
Хто 200+, має надії не втрачати.
Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.

Там одна недвижимость осталась - фонд будет выставлять ее на торги, каждый раз понижая цену, пока не продаст за бесценок. А рачительный хозяин, да от тот же втб, если бы не хотел кинуть своих клиентов, мог бы сдавать ее в аренду, получать постоянно какую то копеечку, и продать тогда, когда конкретно на эту недаигу нашёлся бы реальный покупатель. Так что все, что попадает в фонд грабування, автоматически теряет в потенциальной цене минимум половину. А у втб ещё и все цифры дутые оказались... так что надежды мало :(



...про дутые цифиря ВТБ ...поподробней, владеете инфой -поделитесь с форумчанами
Знаю точно, что росбанки под пристальным взором НБУ с 14 года, и отток капитала мониторился круглосуточно...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:38

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  abc111 написав:Знаю точно, что росбанки под пристальным взором НБУ с 14 года, и отток капитала мониторился круглосуточно...
Верно,а спецобученные люди из фонда зашли в начале ноября.Базу не спотворити!А на хитрую гайку уже готов хитрый болт))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:41

  abc111 написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду.
Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти.
Кажуть про нерухомість 2,5 млрд.
Хто 200+, має надії не втрачати.
Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.

Там одна недвижимость осталась - фонд будет выставлять ее на торги, каждый раз понижая цену, пока не продаст за бесценок. А рачительный хозяин, да от тот же втб, если бы не хотел кинуть своих клиентов, мог бы сдавать ее в аренду, получать постоянно какую то копеечку, и продать тогда, когда конкретно на эту недаигу нашёлся бы реальный покупатель. Так что все, что попадает в фонд грабування, автоматически теряет в потенциальной цене минимум половину. А у втб ещё и все цифры дутые оказались... так что надежды мало :(



...про дутые цифиря ВТБ ...поподробней, владеете инфой -поделитесь с форумчанами
Знаю точно, что росбанки под пристальным взором НБУ с 14 года, и отток капитала мониторился круглосуточно...

Если бы были не дутые, и была бы реальная, а не бумажная ликвидность - втб бы не разорился от запрета продавать акции и недвижимость, а мамка нашла бы способ не потерять "не дутые" активы
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:37

Был в ЦО в Харькове (собственно, единственное оставшееся отделение). Пустота и уныние.
Работники "мы просто сидим, сами ничего не знаем".
Менеджер обзванивает арендаторов ячеек, чтобы те забрали содержимое в связи с закрытием отделения. Зато вход украшен елочными ветками и гирляндами. Свято наближаеться!
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:56

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чому ні. В 3 черзі буде 942 млн Фонду.
Все що більше наколядують на 4 чергу будуть розподіляти.
Кажуть про нерухомість 2,5 млрд.
Хто 200+, має надії не втрачати.
Можливо не все віддадуть...але щось капне...будуть більше Неньку Україну любити.

Там одна недвижимость осталась - фонд будет выставлять ее на торги, каждый раз понижая цену, пока не продаст за бесценок. А рачительный хозяин, да от тот же втб, если бы не хотел кинуть своих клиентов, мог бы сдавать ее в аренду, получать постоянно какую то копеечку, и продать тогда, когда конкретно на эту недаигу нашёлся бы реальный покупатель. Так что все, что попадает в фонд грабування, автоматически теряет в потенциальной цене минимум половину. А у втб ещё и все цифры дутые оказались... так что надежды мало :(



...про дутые цифиря ВТБ ...поподробней, владеете инфой -поделитесь с форумчанами
Знаю точно, что росбанки под пристальным взором НБУ с 14 года, и отток капитала мониторился круглосуточно...[/quote]
Если бы были не дутые, и была бы реальная, а не бумажная ликвидность - втб бы не разорился от запрета продавать акции и недвижимость, а мамка нашла бы способ не потерять "не дутые" активы[/quote]


...а кто сказал, что разорился? До последнего момента с инвесторами рассчитывался...

Но благодаря таким персонажам ,не с роспаспортом, теперь виним всех и вся...???
https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... bc4bc4e7a/



..а это так, на всякий случай
http://финбаланс.ком.юа/news/FHVFO-kil ... VTB-Bankom
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:20

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

abc111 написав:Если бы были не дутые, и была бы реальная, а не бумажная ликвидность - втб бы не разорился от запрета продавать акции и недвижимость, а мамка нашла бы способ не потерять "не дутые" активы



...а кто сказал, что разорился? До последнего момента с инвесторами рассчитывался...

Но благодаря таким персонажам ,не с роспаспортом, теперь виним всех и вся...???
https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... bc4bc4e7a/[/quote]Долги депутатам всегда проблемные.
А то, что у банка не было ликвидности для работы, все эти лимиты и дикие комиссии в 25%, что банк явно сознательно ничего не предпринимал для снятия ареста, вся эта чушь что якобы текущая деятельность финансировалась только взысканием залогов и полное равнодушие материнской компании к дочке - как раз и говорит, что банк именно обанкротился, и довели его до этого сознательно сами владельцы, а собственно арест активов тут вообще не играл роли и был использован лишь как формальный повод добить и подбросить трупик якобы виноват суд/фонд/политика и прочее. А по факту - россияне просто вытащили все что могли и бросили что осталось.
Думаю, уже скоро услышим о пустых и гнилых активах, которые дай бог часть выплат фонда покроют.
Faceless
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