Додано: Вів 11 гру, 2018 16:20

abc111 написав: Если бы были не дутые, и была бы реальная, а не бумажная ликвидность - втб бы не разорился от запрета продавать акции и недвижимость, а мамка нашла бы способ не потерять "не дутые" активы

...а кто сказал, что разорился? До последнего момента с инвесторами рассчитывался...Но благодаря таким персонажам ,не с роспаспортом, теперь виним всех и вся...???[/quote]Долги депутатам всегда проблемные.А то, что у банка не было ликвидности для работы, все эти лимиты и дикие комиссии в 25%, что банк явно сознательно ничего не предпринимал для снятия ареста, вся эта чушь что якобы текущая деятельность финансировалась только взысканием залогов и полное равнодушие материнской компании к дочке - как раз и говорит, что банк именно обанкротился, и довели его до этого сознательно сами владельцы, а собственно арест активов тут вообще не играл роли и был использован лишь как формальный повод добить и подбросить трупик якобы виноват суд/фонд/политика и прочее. А по факту - россияне просто вытащили все что могли и бросили что осталось.Думаю, уже скоро услышим о пустых и гнилых активах, которые дай бог часть выплат фонда покроют.