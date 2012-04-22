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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1569157015711572>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:48

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

http://www.fg.gov.ua/not-paying/tempora ... ropozytsii
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:54

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

(які треба розпочати не пізніше 20-го робочого дня після запровадження тимчасової адміністрації) думаю должны порешать, или кто то купит банк или заберет, или начнут на 20 день выплаты. значит в банке до 500 тыс счетов
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:55

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

итого должны начать выплаты людям 25-26 декабря 2018 года!!!
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:05

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Заместители главы Нацбанка заработали в ноябре: Екатерина Рожкова – 303 тысячи 122,90 гривны (получила 244 тысячи 13,94 гривны), Роман Борисенко – 240 тысяч 378,57 гривны (с учетом налогов и сборов получил 191 тысячу 840,19 гривны), Дмитрий Сологуб – 273 тысячи 273,87 гривны (выплатили 219 тысяч 985,46 гривны), Олег Чурий – 264 тысячи 824,97 гривны (фактически получил 213 тысяч 184,11 гривны), Сергей Холод – 269 тысяч 245,36 гривны (выплатили 216 тысяч 742,52 гривны).


Глава Национального банка Украины Яков Смолий заработал в прошлом месяце 318 тысяч 294,02 гривны (фактически получил 256 тысяч 226,69 гривны)
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:20

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Да, не хилые зарплаты!
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:25

  abc111 написав:http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/234-at-vtb-bank/40870-pryiom-dokumentiv-vid-poperedno-kvalifikovanykh-osib-zatsikavlenykh-vziaty-uchast-u-vyvedenni-z-rynku-at-vtb-bank-zaversheno-na-cherzi-rozhliad-konkursnykh-propozytsii
Одразу кілька попередньо кваліфікованих осіб, включених до відповідного переліку Національного банку України, виявили свою зацікавленість у виведенні з ринку неплатоспроможного АТ «ВТБ банк» звертаємо увагу, що саме через наявність інтересу з боку попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених прийняти активи та зобов’язання АТ «ВТБ банк», позитивну динаміку судових процесів щодо заборон на відчуження активів банку та налагоджену і зручну для вкладників процедуру здійснення виплат гарантованого відшкодування через банки-агенти (які треба розпочати не пізніше 20-го робочого дня після запровадження тимчасової адміністрації) Фонд відмовився від проведення конкурсу серед банків, переможцю якого могли бути передані лише гарантовані вклади.------конкурс среди нескольких!!!! заинтересованных лиц за активы и обязательства банка .- чем это закончится?
Про результати конкурсу та обраний Фондом гарантування план врегулювання?????? неплатоспроможності банку буде повідомлено додатково.......Что подразумевается под ВРЕГУЛЮВАННЯ неплатоспроможності????
Востаннє редагувалось саша в Вів 11 гру, 2018 18:04, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:29

  ivanbotanloh написав:итого должны начать выплаты людям 25-26 декабря 2018 года!!!


подарок под ёлочку :)
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:31

  ivanbotanloh написав:Заместители главы Нацбанка заработали в ноябре: Екатерина Рожкова – 303 тысячи 122,90 гривны (получила 244 тысячи 13,94 гривны), Роман Борисенко – 240 тысяч 378,57 гривны (с учетом налогов и сборов получил 191 тысячу 840,19 гривны), Дмитрий Сологуб – 273 тысячи 273,87 гривны (выплатили 219 тысяч 985,46 гривны), Олег Чурий – 264 тысячи 824,97 гривны (фактически получил 213 тысяч 184,11 гривны), Сергей Холод – 269 тысяч 245,36 гривны (выплатили 216 тысяч 742,52 гривны).

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заработал в прошлом месяце 318 тысяч 294,02 гривны (фактически получил 256 тысяч 226,69 гривны)

Для контраста.
С 1 декабря 2018 года минимальный размер пенсий возрастет на 62 гривны - до 1 497 гривен.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:31

  ivanbotanloh написав:Заместители главы Нацбанка заработали в ноябре: Екатерина Рожкова – 303 тысячи 122,90 гривны (получила 244 тысячи 13,94 гривны), Роман Борисенко – 240 тысяч 378,57 гривны (с учетом налогов и сборов получил 191 тысячу 840,19 гривны), Дмитрий Сологуб – 273 тысячи 273,87 гривны (выплатили 219 тысяч 985,46 гривны), Олег Чурий – 264 тысячи 824,97 гривны (фактически получил 213 тысяч 184,11 гривны), Сергей Холод – 269 тысяч 245,36 гривны (выплатили 216 тысяч 742,52 гривны).


Глава Национального банка Украины Яков Смолий заработал в прошлом месяце 318 тысяч 294,02 гривны (фактически получил 256 тысяч 226,69 гривны)


А к чему это здесь? Станьте заместителем главы СБУ и будете столько же получать.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:32

  Tolevas написав:
  ivanbotanloh написав:Заместители главы Нацбанка заработали в ноябре: Екатерина Рожкова – 303 тысячи 122,90 гривны (получила 244 тысячи 13,94 гривны), Роман Борисенко – 240 тысяч 378,57 гривны (с учетом налогов и сборов получил 191 тысячу 840,19 гривны), Дмитрий Сологуб – 273 тысячи 273,87 гривны (выплатили 219 тысяч 985,46 гривны), Олег Чурий – 264 тысячи 824,97 гривны (фактически получил 213 тысяч 184,11 гривны), Сергей Холод – 269 тысяч 245,36 гривны (выплатили 216 тысяч 742,52 гривны).


Глава Национального банка Украины Яков Смолий заработал в прошлом месяце 318 тысяч 294,02 гривны (фактически получил 256 тысяч 226,69 гривны)


А к чему это здесь? Станьте заместителем главы СБУ и будете столько же получать.

Верно, пускать под нож банки БС нужно с хорошим окладом.
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