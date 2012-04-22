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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:48
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abc111
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:54
(які треба розпочати не пізніше 20-го робочого дня після запровадження тимчасової адміністрації) думаю должны порешать, или кто то купит банк или заберет, или начнут на 20 день выплаты. значит в банке до 500 тыс счетов
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ivanbotanloh
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:55
итого должны начать выплаты людям 25-26 декабря 2018 года!!!
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ivanbotanloh
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:05
Заместители главы Нацбанка заработали в ноябре: Екатерина Рожкова – 303 тысячи 122,90 гривны (получила 244 тысячи 13,94 гривны), Роман Борисенко – 240 тысяч 378,57 гривны (с учетом налогов и сборов получил 191 тысячу 840,19 гривны), Дмитрий Сологуб – 273 тысячи 273,87 гривны (выплатили 219 тысяч 985,46 гривны), Олег Чурий – 264 тысячи 824,97 гривны (фактически получил 213 тысяч 184,11 гривны), Сергей Холод – 269 тысяч 245,36 гривны (выплатили 216 тысяч 742,52 гривны).
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заработал в прошлом месяце 318 тысяч 294,02 гривны (фактически получил 256 тысяч 226,69 гривны)
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ivanbotanloh
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:20
Да, не хилые зарплаты!
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varlo
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:25
abc111 написав:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/234-at-vtb-bank/40870-pryiom-dokumentiv-vid-poperedno-kvalifikovanykh-osib-zatsikavlenykh-vziaty-uchast-u-vyvedenni-z-rynku-at-vtb-bank-zaversheno-na-cherzi-rozhliad-konkursnykh-propozytsii
Одразу кілька попередньо кваліфікованих осіб, включених до відповідного переліку Національного банку України, виявили свою зацікавленість у виведенні з ринку неплатоспроможного АТ «ВТБ банк» звертаємо увагу, що саме через наявність інтересу з боку попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених прийняти активи та зобов’язання АТ «ВТБ банк», позитивну динаміку судових процесів щодо заборон на відчуження активів банку та налагоджену і зручну для вкладників процедуру здійснення виплат гарантованого відшкодування через банки-агенти (які треба розпочати не пізніше 20-го робочого дня після запровадження тимчасової адміністрації) Фонд відмовився від проведення конкурсу серед банків, переможцю якого могли бути передані лише гарантовані вклади.------конкурс среди нескольких!!!! заинтересованных лиц за активы и обязательства банка .- чем это закончится?
Про результати конкурсу та обраний Фондом гарантування план врегулювання?????? неплатоспроможності банку буде повідомлено додатково.......Что подразумевается под ВРЕГУЛЮВАННЯ неплатоспроможності????
Востаннє редагувалось саша
в Вів 11 гру, 2018 18:04, всього редагувалось 3 разів.
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саша
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:29
ivanbotanloh написав:
итого должны начать выплаты людям 25-26 декабря 2018 года!!!
подарок под ёлочку
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Tolevas
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:31
ivanbotanloh написав:
Заместители главы Нацбанка заработали в ноябре: Екатерина Рожкова – 303 тысячи 122,90 гривны (получила 244 тысячи 13,94 гривны), Роман Борисенко – 240 тысяч 378,57 гривны (с учетом налогов и сборов получил 191 тысячу 840,19 гривны), Дмитрий Сологуб – 273 тысячи 273,87 гривны (выплатили 219 тысяч 985,46 гривны), Олег Чурий – 264 тысячи 824,97 гривны (фактически получил 213 тысяч 184,11 гривны), Сергей Холод – 269 тысяч 245,36 гривны (выплатили 216 тысяч 742,52 гривны).
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заработал в прошлом месяце 318 тысяч 294,02 гривны (фактически получил 256 тысяч 226,69 гривны)
Для контраста.С 1 декабря 2018 года минимальный размер пенсий возрастет на 62 гривны - до 1 497 гривен.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:31
ivanbotanloh написав:
Заместители главы Нацбанка заработали в ноябре: Екатерина Рожкова – 303 тысячи 122,90 гривны (получила 244 тысячи 13,94 гривны), Роман Борисенко – 240 тысяч 378,57 гривны (с учетом налогов и сборов получил 191 тысячу 840,19 гривны), Дмитрий Сологуб – 273 тысячи 273,87 гривны (выплатили 219 тысяч 985,46 гривны), Олег Чурий – 264 тысячи 824,97 гривны (фактически получил 213 тысяч 184,11 гривны), Сергей Холод – 269 тысяч 245,36 гривны (выплатили 216 тысяч 742,52 гривны).
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заработал в прошлом месяце 318 тысяч 294,02 гривны (фактически получил 256 тысяч 226,69 гривны)
А к чему это здесь? Станьте заместителем главы СБУ и будете столько же получать.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:32
Tolevas написав: ivanbotanloh написав:
Заместители главы Нацбанка заработали в ноябре: Екатерина Рожкова – 303 тысячи 122,90 гривны (получила 244 тысячи 13,94 гривны), Роман Борисенко – 240 тысяч 378,57 гривны (с учетом налогов и сборов получил 191 тысячу 840,19 гривны), Дмитрий Сологуб – 273 тысячи 273,87 гривны (выплатили 219 тысяч 985,46 гривны), Олег Чурий – 264 тысячи 824,97 гривны (фактически получил 213 тысяч 184,11 гривны), Сергей Холод – 269 тысяч 245,36 гривны (выплатили 216 тысяч 742,52 гривны).
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заработал в прошлом месяце 318 тысяч 294,02 гривны (фактически получил 256 тысяч 226,69 гривны)
А к чему это здесь? Станьте заместителем главы СБУ и будете столько же получать.
Верно, пускать под нож банки БС нужно с хорошим окладом.
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Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
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