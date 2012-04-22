Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
“Сегодня ЕС выделяет 500 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает активно привлекаться к деятельности в Украине и поддерживать ее народ” – написал он
Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.