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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1569157015711572

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:39

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

“Сегодня ЕС выделяет 500 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает активно привлекаться к деятельности в Украине и поддерживать ее народ” – написал он
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:40

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

походу межбанк под Новый год сходит на 27.50))
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:08

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк
https://finclub.net/news/u-fgvfl-poyavi ... -bank.html

Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
mfn9
 
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