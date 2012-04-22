Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
“Сегодня ЕС выделяет 500 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает активно привлекаться к деятельности в Украине и поддерживать ее народ” – написал он
Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
Суд отменил арест активов "ВТБ Банка" ￼Суд удовлетворил жалобу "ВТБ Банка" и отменил постановление частного исполнителя об открытии исполнительного производства №57270017 и аресте движимого и недвижимого имущества банка.
Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
Кредо слід запустити.
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Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
все эти банки участвуют в конкурсе относительно вывода ВТБ? и на каких условиях?
Багато тут оптимістів зібралося - максимум через 20 днів... Але є оптимісти і по інший бік, які ВИРІШУЮТЬ і вони не пропустять своєї нагоди, щоб затягнути процес хоча би через організацію судових позивань до часу, коли їхній оптимізм перейде в реальні зарплати, а не перелічені попередньо. А там і курсом можна оправдати перед державою затягування солодкого процесу. Ну і хіба це не буде патріотично як би на москалях відігратися , чи є сміливі готові протестувати ?
ivanbotanloh написав:Заместители главы Нацбанка заработали в ноябре: Екатерина Рожкова – 303 тысячи 122,90 гривны (получила 244 тысячи 13,94 гривны), Роман Борисенко – 240 тысяч 378,57 гривны (с учетом налогов и сборов получил 191 тысячу 840,19 гривны), Дмитрий Сологуб – 273 тысячи 273,87 гривны (выплатили 219 тысяч 985,46 гривны), Олег Чурий – 264 тысячи 824,97 гривны (фактически получил 213 тысяч 184,11 гривны), Сергей Холод – 269 тысяч 245,36 гривны (выплатили 216 тысяч 742,52 гривны).
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заработал в прошлом месяце 318 тысяч 294,02 гривны (фактически получил 256 тысяч 226,69 гривны)
Для контраста. С 1 декабря 2018 года минимальный размер пенсий возрастет на 62 гривны - до 1 497 гривен.
при этом минимальная пенсия по прежднему ниже прожиточного минимума...
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